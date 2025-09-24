Alcoy alumbra la primera moneda digital municipal de la Comunidad: 300 usuarios y 48 comercios ya la han testado

Alcoy se ha convertido en el banco de pruebas de una de las primeras monedas digitales municipales de España, ahora en fase piloto. Este proyecto pionero en la Comunidad Valenciana, denominado Al-coin, ha sido ya testado por 300 usuarios y 48 comercios, gracias a una campaña de bonos comerciales. Y se presentará el próximo mes en el III Congreso Big Data y Ciudades Inteligentes que se celebrará en la ciudad.

Al-coin es una moneda digital no reembolsable, sin transferencias entre usuarios, con caducidad programada y uso exclusivo en mercados municipales. De esta forma, el Consistorio puede dirigir dónde se gastan por ejemplo becas municipales, bonificaciones o descuentos, fomentado así el consumo en el tejido comercial local.

Así, es un dinero que sale de las arcas municipales y para el que la Corporación puede establecer el destino. Acaba convirtiéndose en una especie de bonos comercios, pero con una aplicación y alcance mucho mayores.

La plataforma a través de la cual se ha puesto en marcha esta experiencia piloto ha superado pruebas reales de resistencia, gestionando picos de 300 solicitudes por segundo. Incorpora monitorización en tiempo real con actualizaciones cada 5 minutos y módulos de inteligencia artificial para detección de anomalías.

"La moneda digital municipal convierte el presupuesto en un “instrumento de precisión para activar consumo local y políticas públicas, con medición y control que los métodos tradicionales no ofrecen" Carmen Pastor — Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

"El éxito de esta iniciativa establece un precedente para otras administraciones locales españolas", según han destacado desde el Consistorio este miércoles. "El proyecto demuestra la factibilidad de implementar estas soluciones con recursos municipales, respetando los requisitos normativos identificados por el grupo de investigación Legalcripto, como son una red geográficamente limitada, convenios comerciales directos, restricciones técnicas efectivas, finalidad de interés público y colaboración académico-pública", han señalado.

Así, el III Congreso de Big Data y Ciudades Inteligentes, que se celebrará los próximos días 15 y 16 de octubre en el Parque Tecnológico Urbano de Rodes en Alcoy, será el escenario para la presentación de esta iniciativa, cuya viabilidad técnica y regulatoria ha sido recientemente validada a través de la campaña del Bo Digital Joves Mercat d’Alcoi.

Estos son algunos de los posibles usos de una moneda digital municipal Sobre posibles usos de una moneda digital municipal, además de su empleo por ejemplo en campañas comerciales para compras, la catedrática Carmen Pastor ha explicado que podrían usarse en ayudas sociales “dirigidas”, como becas de comedor, emergencia o material escolar, con gasto limitado a categorías/comercios locales y con caducidad configurable. También a la movilidad sostenible, con descuentos en bus urbano, aparcamientos disuasorios pagados en moneda digital para premiar trayectos limpios... Otros usos serían en “cheques cultura/deporte” gastables en teatros, museos, bibliotecas, escuelas deportivas y clubs de la ciudad; en reciclaje y economía circular para incluir recompensas; para promocionar el comercio de proximidad en barrios concretos; pago de tasas y servicios municipales; o premiar la participación en talleres/encuestas. También se podrían usar para potenciar el turismo responsable; dar incentivos temporales gastables solo en calles afectadas por obras para sostener la caja del comercio; pagos a microproveedores/voluntariado.

Con 300 compradores validados y 48 negocios activos en los mercados municipales, esta iniciativa "ha consolidado a Alcoy como caso pionero en España, demostrando que las administraciones locales pueden implementar instrumentos digitales de pago cumpliendo la normativa financiera europea", según ha destacado el Consistorio. Los resultados de esta iniciativa, que marca un precedente nacional, pueden también seguirse en tiempo real a través de su panel de monitorización.

Palanca de dinamización comercial

Según explican sus responsables, el proyecto demuestra que se puede impulsar innovación digital responsable dentro del marco jurídico vigente y con proporcionalidad regulatoria, actuando como palanca de dinamización del comercio local.

Panorámica de Alcoy sobre el viaducto de Canalejas. / INFORMACIÓN

"Hemos demostrado que es posible conjugar innovación tecnológica municipal con cumplimiento regulatorio estricto y su potencial como catalizador de las economías locales, revitalizando el comercio tradicional mediante la innovación digital responsable", han subrayado sus responsables.

"Al-coin representa un modelo exitoso de transferencia de conocimiento entre investigación académica y administración pública", ha explicado el ejecutivo municipal. La gestión operativa ha corrido a cargo de la Cámara de Comercio de Alcoy, mientras que el diseño jurídico y tecnológico ha sido desarrollado por el Proyecto Prometeo CIPROM/2022/26 de la Generalitat Valenciana, cuya investigadora principal es Carmen Pastor, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

La iniciativa se ha testado en una campaña de bonos del mercado para jóvenes

El proyecto continuará hasta el 30 de septiembre, incluyendo pruebas de carga y elaboración de un informe final para facilitar su replicación en otras ciudades.

Pastor ha explicado que Al-coin "es primer caso en el que un proyecto de investigación de ciencias jurídicas y sociales logra poner en marcha una prueba de concepto para verificar sus propuestas en un Sandbox urbano. Alcoi está pilotando Al-coin como moneda digital municipal (300 usuarios y 48 comercios validados en pruebas), y es de las primeras impulsadas directamente desde una administración local en España".

Precedentes

Ha apuntado que "hay precedentes de monedas ciudadanas digitales apoyadas por ayuntamientos, como el REC de Barcelona (2018), pero su naturaleza y objetivos operativos no son exactamente los mismos que un piloto municipal 'propio' como Al-coin".

La investigadora ha destacado entre las ventajas que supone esta moneda figura la "trazabilidad en tiempo real, la segmentación por sectores/zonas, caducidades automáticas, paridad 1:1 con el euro (evita especulación) y evaluación de impacto con datos anónimos".

En la iniciativa participan el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Universidad de Alicante

Así la moneda digital municipal convierte el presupuesto en un “instrumento de precisión para activar consumo local y políticas públicas, con medición y control que los métodos tradicionales no ofrecen".

Puesta de largo

El III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data, organizado por el Ayuntamiento de Alcoy y el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, incluirá el jueves 16 de octubre por la tarde una ponencia de la catedrática Carmen Pastor y de Fernando Raduan, socio director de RadWare Labs, en la que se presentará la prueba de concepto de esta moneda local, proyecto de investigación de Excelencia Prometeo.

Esta exposición se complementará con una mesa redonda moderada por Pastor y titulada "Prueba de concepto. Pagarés de empresa: Innovación Tecnológica y Desafíos Regulatorios", en la que participarán José Ramón Morales, socio de Garrigues; Ignacio Alamillo, abogado y director general de Astrea La Infopista Jurídica y colaborador del grupo de Investigación Legalcripto, Prometeo CIPROM/2022/26, grupos de investigación de excelencia, de la Generalitat Valenciana. Universidad de Alicante.

Exención

Al-coin se acoge a la exención de “red limitada” de la Directiva Europea de Servicios de Pago 2 (PSD2), lo que permite su implantación en un ámbito acotado sin someterse a los regímenes prudenciales y de salvaguarda propios de los servicios de pago plenamente regulados; por ello, no procede afirmar el cumplimiento íntegro de PSD2, EMD2 ni del Reglamento MiCA, cuya aplicabilidad resulta, en principio, no exigible dada su naturaleza de instrumento de pago municipal.