Castalla se adhiere al Circuito Cultural Valenciano

El Ayuntamiento de Castalla, a través de la concejalía de Cultura, ha anunciado la adhesión del municipio al Circuito Cultural Valenciano, según ha informado este miércoles el Consistorio.

La programación ya está en marcha y, por el momento, consta de cinco actuaciones: el teatro “Dos capacitados”, el 28 de septiembre; el espectáculo de Danza Española “Atávicas. Mujeres de Lorca hacia la Libertad”, para el 12 de octubre; el 17 de octubre llegará a Castalla “Nautilus. 200 leguas de viaje submarino”, mientras que el 22 de noviembre será el momento de disfrutar del teatro con “Susurro”. Finalmente, para el 5 de diciembre, está previsto el espectáculo de Danza Española “Sólo Flamenco”.

Con esta adhesión, según ha remarcado el concejal de Cultura, José Rico, “reforzamos la cultura de nuestra ciudad, aportamos calidad a los espectáculos que ofrecemos a nuestra ciudadanía y confirmamos nuestra fuerte apuesta por la cultura en Castalla”.