Huelga en el nuevo bus comarcal de l'Alcoià y El Comtat

Huelga en el nuevo servicio de autobús comarcal puesto en marcha este verano por la Generalitat en l'Alcoià y El Comtat, y que da también servicio a l'Alacantí y la Marina Alta. El sindicato CGT ha convocado la huelga de los conductores para este viernes, por lo que se verán afectadas las líneas regulares de La Nueva Alcoyana. Un servicio que por otra parte acumula críticas de usuarios y ayuntamientos, que han reclamado mejoras a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

La concesionaria del servicio, Vectalia, está a la espera de la resolución de la Generalitat sobre los servicios mínimos, advirtiendo a través de su web de que "podrían producirse alteraciones, retrasos o cancelaciones en los servicios habituales durante toda la jornada".

Desde CGT, sindicato mayoritario en el servicio, reclaman mejores condiciones laborales para los trabajadores, denunciando despidos improcedentes, irregularidades en el servicio y carencias graves.

Y han denunciado que ni la Generalitat ni los ayuntamientos de Alcoy o Alicante se han movido para mejorar sus condiciones laborales, destacando que "luchamos por un transporte público de verdad, con trabajadores estables, formado y valorados".

Así, CGT exige la "retirada inmediata de las sanciones y readmisión de los despedidos; el reconocimiento de los derechos salariales vigentes; una negociación real, directa y con garantías", entre otras reclamaciones.

Réplica

Por su parte desde la empresa han manifestado que "mantiene abierta la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores, y ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial".

Eso sí, la concesionaria ha advertido que "atender el 100 % de las peticiones sindicales supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa, dejándola fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante y poniendo en riesgo su supervivencia".

La concesionaria advierte que es imposible atender al 100 % de las reclamaciones porque el servicio sería inviable

"Las actuales condiciones salariales de la plantilla de 45 conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en el Convenio Colectivo provincial, que está vigente hasta final de este año, con varias mejoras específicas acordadas entre trabajadores y empresa que se aplican desde hace años, han señalado.

"El foro adecuado para abordar revisiones de las condiciones salariales es la Mesa del Convenio Colectivo Provincial, que se constituirá en cuestión de semanas y donde estará representado todo el sector, tanto las empresas como los sindicatos con representación suficiente".

Y han agregado que "tanto la Administración como la empresa han hecho en los últimos meses grandes esfuerzos para mejorar los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y atender adecuadamente a las necesidades de los ciudadanos, y confiamos en que esta convocatoria no afecte a la confianza de los usuarios en este servicio público".