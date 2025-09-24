El PP denuncia que la ampliación del cementerio de Alcoy es insuficiente

"La construcción de 168 nichos es insuficiente para cubrir las necesidades de las familias alcoyanas". El PP ha alertado este miércoles de la situación del cementerio de Alcoy, ya que reclama la construcción de más plazas.

"La situación en el cementerio municipal sigue siendo preocupante a pesar de las obras en marcha para la construcción de nuevos nichos".

Los populares señalan que "es cierto que, tras meses de insistencia, el gobierno municipal ha iniciado la construcción de un bloque de 168 nichos, pero advertimos que esta actuación resulta claramente insuficiente y que, además, el ritmo de ejecución es demasiado lento para cubrir las necesidades de las familias alcoyanas", han denunciado en un comunicado.

Los nuevos nichos, en una imagen de finales de agosto / Juani Ruz

"Desde el PP recordamos que en los últimos meses numerosas familias han tenido que recurrir a cementerios de municipios vecinos por la falta de espacio en Alcoy, algo que nos parece inadmisible en una ciudad del tamaño de la nuestra", han recordado.

Y es que el camposanto se ha quedado sin plazas en superficie, aunque sí que dispone de nichos en las catacumbas, donde no todas las familias ven bien enterrar a sus seres queridos pese a ser unas galerías subterráneas únicas en España y haberse instalado una plataforma elevadora para facilitar la accesibilidad.

"El problema no es solo la escasez de nichos, sino la falta de previsión del gobierno local, que ha reaccionado tarde y sin un plan real a medio y largo plazo" Gabriel Guillem — Concejal del PP de Alcoy

Gabriel Guillem, edil del PP en en el Ayuntamiento de Alcoy, afirma que “el problema no es solo la escasez de nichos, sino la falta de previsión del gobierno local, que ha reaccionado tarde y sin un plan real a medio y largo plazo".

El regidor alerta que "la solución provisional planteada por el equipo de gobierno con el uso de las galerías subterráneas, es igualmente inadecuada ya que presentan problemas de accesibilidad y conservación. Esto sin duda, se trata de un recurso improvisado que no resuelve el fondo del problema y que pone de manifiesto la ausencia de planificación en una cuestión tan sensible como es el servicio funerario”.

Un plan más ambicioso

"Desde el Partido Popular pensamos que la construcción en curso debería formar parte de un plan mucho más ambicioso que garantice la disponibilidad de nichos suficientes durante los próximos años. No podemos limitarnos a parches de última hora. Alcoy necesita una estrategia clara, con plazos concretos e inversiones adecuadas, que evite que esta situación se repita cada poco tiempo", ha reclamado el PP.

"Por todo ello, exigimos al gobierno de PSOE de Toni Francés que acelere de inmediato las obras en marcha, que aumente la previsión de nuevos nichos en el cementerio y que presente de manera urgente un plan integral de ampliación que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras de los vecinos".