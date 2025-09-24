Esta es la previsión para el otoño en la provincia de Alicante tras el verano más cálido de la historia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un otoño más cálido de lo normal en la provincia de Alicante, tras el que ha sido el verano climático más cálido desde que hay registros.

Así, para los meses de septiembre, octubre y noviembre (otoño climático) "hay una gran probabilidad de que la temperatura media se encuentre en el tercil cálido en toda España, de manera más acusada en el norte, este peninsular y Baleares".

En cuanto a las precipitaciones, en el otoño climático "hay una gran probabilidad de que la precipitación acumulada se encuentre en el tercil seco en el oeste peninsular y Canarias. En el resto de España la probabilidad de los terciles para la precipitación acumulada es la climatológica".

El calor no abandona Alicante: hasta 33ºC de máxima en muchos municipios / Eva Abril

"En resumen, la tendencia más probable en nuestra zona es que el próximo trimestre resulte cálido y sin una tendencia significativa en precipitaciones que se aparte de la climatológica", aunque algunos modelos apuntan a menos precipitaciones de lo normal, siempre con el riesgo de una dana que sería más intensa de lo normal, debido a que el calor que acumula el mar Mediterráneo se convierte en energía para esas tormentas.

Más seco

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la UA, ha explicado este miércoles que "conforme avanza el mes de septiembre los modelos van marcando un otoño bastante seco en el litoral mediterráneo. Lo que ocurre es que esos modelos el año pasado por ejemplo también marcaban un otoño con poca lluvia y, sin embargo, ocurrió la dana de Valencia".

"Conforme avanza el mes de septiembre los modelos van marcando un otoño bastante seco en el litoral mediterráneo, pero hay que estar atentos al riesgo de que se produzca una dana" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

Por ello el catedrático de Análisis Geográfico Regional ha destacado que esos modelos "hay que ponerlos un poco en cuarentena en el litoral mediterráneo porque cualquier situación de inestabilidad, con un mar Mediterráneo tan cálido como tenemos, eh puede desembocar en un proceso de lluvias fuertes".

El climatólogo ha destacado que "hay que estar muy vigilante de la evolución del tiempo atmosférico, ir día a día y ver cómo se pueden desarrollar algunas situaciones inestables, y por tanto avisar a la población con anticipación".

En cuanto a las temperaturas para el otoño, Olcina ha señalado que en ese apartado sí que se están cumpliendo en los últimos años las previsiones de otoños más cálidos. Y el periodo entre los meses de septiembre y noviembre se espera con valores por encima de la media.

Así ha sido el verano climático

Aemet ha explicado en el balance realizado este miércoles que "el verano climático 2025 (trimestre junio-julio-agosto) ha resultado extremadamente cálido y con ligero déficit de precipitación en la Comunitat Valenciana. La temperatura media ha sido 25.5 ºC que es 2.2 ºC más alta que la del promedio normal (23.3 ºC) y la precipitación acumulada ha sido 55.8 l/m², que es un 7 % inferior a la de la climatología de referencia (60.0 l/m²)".

"En concreto, ha sido el verano más cálido y el trigésimo quinto más seco desde 1950", en la Comunidad Valenciana.

Una mujer se protege del sol y el calor asfixiante en la orilla. / Alex Domínguez

Con una temperatura media de 25.5 ºC, el verano de 2025 es el más cálido en la Comunitat Valenciana desde que hay registros, superando a 2022, hasta ahora el más cálido en nuestro territorio.

"Hay una tendencia estadísticamente significativa, con un intervalo de confianza del 95 %, de que la temperatura media ha ascendido 1.8 ºC en la Comunitat Valenciana en los últimos tres cuartos de siglo, con lo cual, la probabilidad de que se registren veranos muy cálidos o de récord y dentro del verano olas de calor más frecuentes, intensas y extensas, cada vez es mal alta", han destacado.

Estadística reveladora

"Esta mayor frecuencia de veranos cálidos queda patente con esta sencilla estadística: de los diez veranos más cálidos en los últimos 76 años, nueve se han registrado en los últimos 23 (cuatro de ellos son los cuatro últimos), y el décimo es el verano de 1994", han apuntado desde Aemet.

Dentro del trimestre destacó el mes de junio, el más cálido desde, al menos, 1950, con una media que fue incluso más alta que la de un mes de julio o agosto normal. En junio se registró la primera ola de calor del verano, con temperaturas muy anómalas que se prolongaron hasta los primeros días de julio.

De los diez veranos más cálidos en los últimos 76 años en la Comunidad, nueve se han registrado en los últimos 23

En plena canícula se registraron los días más frescos de la estación. Los últimos ocho días de julio tuvieron un carácter extremadamente frío (relativo a la temperatura normal de final de julio), con una temperatura media 2.2 °C más baja de la media de referencia.

Agosto tórrido

Agosto fue el segundo agosto más cálido en nuestro territorio, tras 2012, aunque con una temperatura muy similar a la de 2022, 2023 y 2024. De forma consecutiva se han encadenado cuatro meses de agosto con carácter muy cálido que son el segundo, tercer, cuarto y quinto más cálidos de la serie. El carácter muy cálido de agosto estuvo determinado por la larga ola de calor que se extendió entre los días 3 y 18, que tuvo dos picos, el primero centrado en el día 11 y el segundo, más intenso, centrado en los días 17 y 18.

Las temperaturas más altas del verano se produjeron durante la ola de calor de agosto. Se registraron en Sumacàrcer 45.5 °C el día 16, 44.5 en Carcaixent y 43.7 en Xàtiva. El día 18 fue muy cálido en el sur de Alicante. Se llegaron a registrar 44.9 °C en Orihuela y más de 42 en otros muchos observatorios de la Vega Baja y el Medio y Baix Vinalopó.

Fuera del trimestre veraniego, septiembre está teniendo un carácter muy cálido sobre todo por las temperaturas de las tres primeras semanas, ya que a partir del lunes 22 se produjo un significativo descenso térmico, con tendencia a recuperarse las temperaturas los últimos días del mes. Con la previsión de la última semana del mes, la temperatura media de septiembre será probablemente 1.3 °C superior a lo normal.