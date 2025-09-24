Los Reyes Magos inician su 125º viaje a Muro

La Cabalgata de los Reyes de Oriente de Muro cumplirá 125 ediciones y se consolida como una de las más antiguas y emblemáticas del país, siendo la segunda más antigua del territorio valenciano, solo por detrás de la de Alcoy, y la cuarta a nivel estatal, según ha informado este miércoles el Consistorio.

Según los estudios del historiador Joan Josep Pascual, las primeras referencias documentales a la fiesta se remontan en el año 1902, cuando “el cronista Francisco de Paula Momblanch evocaba en “La Voz de Muro” sus recuerdos de niño del desfile real. Aquel testigo, reforzado por la tradición oral, sitúa Muro en letras mayúsculas en el mapa pionero de las cabalgatas valencianas”.

En este sentido, se ha manifestado el presidente de la Nova Associació de Reis Mags, Abraham Molina, “en 1901 Padre Francesc Tormo y *cerdà, como bien nos recuerda en su libro Joan Josep Pascual, prometió a los niños y a las niñas del pueblo que si se llevaban bien y lo pedían con insistencia posiblemente los Reyes vendrían a llevarles los regalos en persona. Desde entonces, la Cabalgata se ha convertido en un símbolo de nuestra identidad colectiva”.

"Es una fiesta entrañable, que mantiene viva la ilusión de niños y mayores. Desde el Ayuntamiento apoyamos a la Nova Associació de Reis Mags y animamos toda la ciudadanía a participar" Fernando Picó — Regidor de Tradiciones de Muro

El regidor de Tradiciones, Fernando Picó, subraya el orgullo colectivo que representa este hito, “es una fiesta entrañable, que mantiene viva la ilusión de niños y mayores. Desde el Ayuntamiento apoyamos a la Nova Associació de Reis Mags y animamos toda la ciudadanía a participar y a hacerse socia, porque entre todas y todos podemos hacer una Cabalgata más grande y mejor”, además “desde el ayuntamiento queremos acompañar y ayudar en todos los actos programados para conmemorar la 125 Cabalgata a Muro, un pasacalle que se ha convertido en una tradición popular llena de magia”.

Programa especial

La celebración de esta efeméride llega acompañada de un programa especial que combina música, exposiciones e investigación histórica. El 4 de octubre, el Centro Cultural acogerá el tradicional concierto del 9 d'Octubre de la Unió Musical de Muro, "este año dedicado a la Cabalgata y a la música de raíz que nos evoca el pasado y presente de la fiesta, pero también quiere mirar hacia el futuro con el estreno de una pieza, que el compositor José Rafael Pascual le ha dedicado y que pasará a formar parte del repertorio de la Cabalgata a partir del año próximo", ha señalado el Consistorio.

Además, se ha considerado reservar la lectura del Manifiesto del 9 de Octubre a Abraham Molina, presidente de la Nova Associació de Reis Mags de Muro.

El 24 de octubre se inaugurará una exposición de carteles históricos y fotografías de Ramiro que recorrerá más de un siglo de trayectoria, mientras que el 5 de diciembre tendrá lugar la presentación del cartel oficial de la Cabalgata 2026. El ciclo culminará a mediados de diciembre con una conferencia del historiador Joan Josep Pascual, que profundizará en los orígenes y la significación cultural de esta tradición.

En rueda de prensa el regidor de Tradiciones y el presidente de los Reyes Magos han dado a conocer también el nuevo logotipo que acompañará todos los actos descritos y que transmite la llegada de Sus Majestades de Oriente con la Penya del Frare de fondo. Un trabajo hecho por Elena Font Aresté.

"La conmemoración de la 125ª edición es, por lo tanto, más que una cifra: es un homenaje a generaciones de murers y mureres que han mantenido viva la magia de la noche más esperada del año. Una tradición que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder la esencia: el rostro ilusionado de los niños y las niñas cuando los Reyes llegan desde Oriente con su mensaje de bondad y paz", han agregado desde el Ayuntamiento.