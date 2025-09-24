La sequía se ceba con el Vinalopó, l'Alacantí, la Marina Baixa y l'Alcoià

A falta de una semana para finalizar el año hidrológico 2024-2025, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha hecho balance de las precipitaciones registradas en la Comunidad Valenciana. Y en la provincia de Alicante destaca el déficit de lluvias en las comarcas del centro e interior, que van del 20 y 33 % menos de lluvias, mientras que la Marina Alta ha vuelto a parámetros normales tras la sequía sufrida el ejercicio anterior, cuando llovió un 69 % menos de la media de los últimos 30 años.

Pese a que el balance autonómico arroja un año de carácter húmedo, con un 22 % de lluvias más de lo habitual, hay una gran disparidad por provincias, muy marcado por la trágica dana del 29O.

Durante los últimos doce meses se han acumulado 611.6 l/m² cuando lo normal sería 499.7 l/m². Pero hay gran diferencia entre provincias, mientras que en Castellón es, junto con el año hidrológico 2019-2020, el más húmedo del siglo, con un superávit medio provincial del 39 %, en Alicante hay un déficit pluviométrico del 13 %. En Valencia el superávit es del 28 %, aunque con grandes contrastes entre el litoral y el interior norte, ha informado Aemet.

Precipitaciones por comarcas en la Comunidad Valenciana / Aemet

Ha habido un reparto muy desigual de las precipitaciones, ya que en gran parte de Alicante y del litoral de Valencia el actual año hidrológico presenta déficit pluviométrico y en Castellón y el interior de Valencia (salvo el interior sur) hay superávit.

Por comarcas

Por comarcas, en la provincia de Alicante destaca que la Marina Alta vuelve a cifras normales, con 759,1 litros por metro cuadrado, un 3 % de la media de los últimos años. Y en lado opuesto se sitúa el Alto Vinalopó, con un 33 % menos de lluvias de lo normal, con 237,9 litros. Otros déficits destacados son el Medio Vinalopó con un 24 % menos (229,5), al igual que el Baix Vinalopó (204,9), la Marina Baixa con un 22 % menos (371,3 litros), l'Alcoià con un 20 % menos (338,8), al igual que l'Alacantí (248,0).

Una situación que impide a la provincia salir de la sequía que arrastra desde 2023, tal y como adelantó este medio hace varias semanas, ya que, dejando al margen la Marina Alta, en déficit de lluvias oscila entre el 20 y el 30 %.

En la Vega Baja ha llovido un 11 % menos (265,1), cuando venía en el año anterior de tener un déficit del 65%. Y El Comtat ha registrado una precipitación equivalente a la media de los últimos 30 años, con 697,5 litros.

"La evolución temporal de la precipitación durante el actual año hidrológico muestra cómo gran parte se acumuló en dos episodios, el catastrófico de final del mes de octubre, y el de la primera mitad de marzo, en el que más que la intensidad, la característica fue la persistencia. Los últimos 12 meses han tenido un carácter extremadamente cálido. El año hidrológico 2024-2025 es el tercero más cálido de los últimos 75 años, tras el pasado 2023-2024 y con una media muy similar", han explicado desde Aemet.