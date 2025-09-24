¿Qué es y cuáles son las ventajas de una moneda digital municipal?

Una moneda digital como la que impulsa el Ayuntamiento de Alcoy bajo la denominación Al-coin es como una tarjeta-bono del Consistorio, pero en el móvil y mucho más inteligente. Carmen Pastor, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, ha participado como investigadora principal en este proyecto. Y ha explicado a INFORMACIÓN de una forma asequible en qué consiste.

Para su funcionamiento "el Ayuntamiento carga saldo, o te da descuentos, que solo se puede gastar en ciertos comercios o servicios locales y antes de una fecha", pagando las compras con código QR o con NFC, es decir a través del teléfono móvil.

"Las ventajas de la moneda digital municipal es que el dinero se queda en la ciudad, se evitan fraudes, se puede medir el impacto y activar campañas rápidas, como por ejemplo por las obras en una calle, la vuelta al cole…" Carmen Pastor — Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante

Entre sus ventajas destaca que "el dinero se queda en la ciudad, se evitan fraudes, se puede medir el impacto y activar campañas rápidas, como por ejemplo por las obras en una calle, la vuelta al cole, cultura, autobús…", ha destacado Pastor.

"Legalmente es un medio de pago de 'red limitada': justo porque no vale en todos los sitios, tiene un régimen más simple que una tarjeta bancaria. Es una moneda digital que ofrece una paridad 1:1 con el euro, un uso acotado y reglas programables.

Para la administración

Así, para la administración entre sus ventajas permite un gasto dirigido y medible, donde se puede limitar por categoría, zona, fecha y ver el impacto en tiempo real (ticket medio, comercios beneficiados, barrios).

Velocidad y control: emisión y retirada automática (caducidades), sin cheques físicos ni cupones que falsificar o revender.

Menos costes operativos: campañas que antes exigían tramitar ayudas una a una pasan a reglas en el sistema ("cashback", "top-ups", límites).

Trazabilidad y auditoría: todo pago queda registrado (con los debidos anonimizadores), lo que facilita evaluación y rendición de cuentas.

Segmentación fina: puedes lanzar micro-campañas por calles en obras, sectores en crisis, o colectivos (jóvenes, familias, mayores).

Para el comercio local

Liquidez inmediata y segura: cobros instantáneos, sin riesgo de impago del cupón y con canje garantizado a euros.

Captación de demanda: reglas que atraen gasto al barrio ("cashback", 2x1, bonos temáticos) con coste público controlado.

Datos útiles: panel con flujos de clientes (sin datos personales) para ajustar horarios, promos y stock.

Para la ciudadanía

Simplicidad: recibir en el móvil, pagar con QR/NFC; sin papeleo ni cheques.

Equidad/Protección: si se trata de una ayuda, solo sirve para lo previsto (alimentos, cultura, transporte), evitando desvíos no deseados.

Incentivos claros: recompensas por movilidad sostenible, reciclaje, participación o consumo de proximidad.

Para la economía local

Efecto multiplicador: el dinero queda en la ciudad y rota entre comercios adheridos.

Política anticíclica rápida. Se pueden activar campañas en semanas ante "shocks" (obras, crisis sectoriales, temporada baja).

Ventajas técnicas/regulatorias (bien diseñadas).

Programabilidad: caducidad, límites por ticket/día, exclusiones, "geofencing".

Seguridad y cumplimiento: "KYC/AML" proporcionado al riesgo; “red limitada” (cuando aplica) que reduce cargas frente a un emisor de pagos pleno.

Interoperabilidad: "APIs" para conectar con "ticketing", transporte, cultura o eventos.

¿Qué no hace por sí sola?

No sustituye al euro ni a la banca; depende del diseño (gobernanza, UX, comercios adheridos).

Requiere privacidad bien resuelta y comunicación clara para generar confianza.

Si se diseña mal (fricción alta, pocas reglas útiles), no despega.