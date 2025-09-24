Un taller para vestir las cabezas de la Feria Modernista de Alcoy

Unas 65 personas han participado este miércoles en un taller solidario de sombreros y tocados modernistas, dentro de las actividades organizadas dentro de la Feria Modernista de Alcoy, que vivirá sus principales actos entre el viernes y el domingo.

Organizado por la Asociación por la Igualdad y contra la Violencia de Género, Familiar, Acoso Laboral y Escolar de Alcoy (Acovifa) y la Asociación Española Contra el Cáncer de Alcoy, con la colaboración de Tejidos Chimo y el Ayuntamiento de Alcoy.

El taller, con 65 inscritos, se ha celebrado en el Ágora, para ayudar a los participantes con sus ideas para los sombreros y tocados de cara a los actos de la feria, disponiendo de una parte gratuita, donde se admite donativos, y otra donde se pueden comprar complementos.

María Teresa Alberola, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, ha explicado que "el Ayuntamiento nos pidió si podíamos colaborar" con este taller y dijo que sí, aunque hace muchos años que hacen esta labor para la Feria Modernista y "es muy agradable, porque la gente tiene ideas para hacer sombreros, y está bien ayudar a la gente".

Por su parte Gabriel Laura, presidente de Acovifa, ha agregado que "este año se han apuntado 65 personas para disfrutar de este taller. Además, también contamos con la colaboración de Tejidos Chimo, que nos provee de material y también traen cosas", por lo que "la gente puede comprar algún complemento extra de cara a prepararse para la Feria Modernista para el fin de semana".

Así, han explicado que hay gente que repite en el taller o que viene por primera vez y lo descubre. Y han agregado que "es una tarde diferente, de compartir con gente, se ayudan los unos a los otros para hacerse las ideas que se comparten y hacen un poco de manualidad en conjunto".

Programa de actos

Las actividades prosiguen este miércoles con las conferencias "Joaquina de Vedruna" (19:00) y «La vida según las diferencias de género y el estatus económico" (19:30), siguiendo con "Cineclub modernista. Cine mudo" (20:00).

El viernes empezará el grueso de los actos, con el pistoletazo oficial con el pregón a las 19:30 y el posterior pasacalles modernista y bailes.