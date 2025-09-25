Una segunda vida para que los muebles no acaben en la basura en la provincia de Alicante

Recuperar muebles que van a acabar en el vertedero para darles una segunda vida y contribuir a la sostenibilidad. Unas jornadas formativas han recorrido en los últimos meses las comarcas de l'Alacantí, l'Alcoià y El Comtat para impulsar la economía circular a través de la restauración de mobiliario.

Esta iniciativa del Consorcio Terra consiste en dar formación a la ciudadanía para que ella misma puedan reparar sus muebles, evitando así que acaben en la basura o en los ecoparques. Y ahorrarse además un dinero.

Uno de los talleres del Consorcio Terra para recuperar muebles realizado en Alcoy este verano / Juani Ruz

Esta primera campaña ha constado de 15 talleres del área de gestión del Consorcio, que abarca El Comtat y parte de l'Alacantí y l'Alcoià, y que tiene su planta de tratamiento en Xixona.

Y ha enseña a recuperar y restaurar muebles que provienen de la red de ecoparques. Arrancó a finales de mayo y se ha prologado hasta este mes de septiembre, recorriendo Agost, Sant Joan d'Alacant, Aigües, Ibi, San Vicente del Raspeig, Alcoy, Benillup, Mutxamel, La Torre de les Maçanes, Xixona, Tibi, Muro y Cocentaina.

Impartidos por el taller de restauración Resnou, con dos profesionales especialistas en Bellas Artes, han contado con la colaboración de los ayuntamientos del área de gestión, de PreZero Ecoparques y del equipo de educación ambiental del consorcio a cargo de Grupo Silvoturismo.

"Estamos colaborando con el Consorcio Terra en talleres de concienciación y divulgación sobre el reciclaje y la restauración de muebles", Eva María Mendiola — Restauradora

Los talleres han sido gratuitos, dirigidos a adultos y menores acompañados. La duración aproximada de cada taller ha sido de dos horas, con dos monitoras, para un máximo de 15 asistentes. Y en el taller se han incluido las herramientas y todo el material necesario para que las personas asistentes pudieran realizar la actividad.

El taller también incluye la decoración de los muebles / Juani Ruz

Previa inscripción, se han venido celebrando los viernes y sábados en diversas ubicaciones, pero principalmente en los ecoparques de la red del Consorcio Terra, si bien en algunos municipios se han desarrollado en plazas o zonas públicas habilitadas por los ayuntamientos. Además, los elementos y mobiliario que se utilizan en los talleres provienen en su mayor parte de los propios ecoparques.

Estos son los municipios que forman parte del Consorcio Terra El Consorcio Terra está formado por municipios de las comarcas de El Comtat y parte de l’Alcoià y l’Alacantí: Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Gorga, Millena, Muro, l'Orxa, Planes, Quatretondeta,Tollos, Alcoy, Benifallim, Ibi, Penàguila, Tibi, Agost, Aigües, Busot, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, La Torre de les Maçanes y Xixona. Junto a estas 37 entidades locales, son miembros del Consorcio Terra la Generalitat Valenciana y la Diputación Provincial, y su planta de tratamiento se ubica en Xixona, en el paraje de Piedra Negra.

La restauradora de Resnou, Eva María Mendiola, ha explicado que "estamos colaborando con el Consorcio Terra en talleres de concienciación y divulgación sobre el reciclaje y la restauración de muebles", contando con dos niveles de formación, en una iniciativa financiada por la Generalitat Valenciana en el marco de la concienciación de la recogida separada de residuos domésticos.

Talleres de iniciación

Los talleres de iniciación han incluido contenidos sobre materiales que componen los muebles; qué muebles merece la pena restaurar; concepto de restauración y renovación; la carcoma, qué es, cómo detectarla y cómo tratarla; humedades y deformaciones; óxido; o la importancia de la protección personal.

También se incluye la planificación del proyecto; introducción a pequeñas reparaciones y tratamientos de mantenimiento como encolados, golpes, masillados, arañazos, engatados o pequeñas roturas de chapas; partes a proteger y desmontaje, limpieza, preparación (lijado e imprimación, tapaporos, taninos); y acabados.

Un momento del taller celebrado en Alcoy / Juani Ruz

Se ha realizado una presentación teórica de los conceptos generales y luego una práctica de cada paso en estaciones de trabajo por grupos, que han consistido en reparaciones y desmontajes, limpieza y preparación, y acabados.

Talleres de nivel avanzado

Y en cuanto a los talleres de nivel avanzado, para los que previamente no era necesario asistir al de iniciación, se ha repasado de forma más general los conceptos anteriores, pero el principal objetivo era abordar las opciones de recuperación de materiales: reutilizar (reparar, repintar…), adaptar el uso (eliminar partes), utilizar partes para construir nuevos objetos y efectos decorativos como lisos (lija fina y de agua), craquelado, desgastados, "decoupage", pátinas con ceras y con acrílicos, pintura a la tiza, dorados, "stencils" o plantillas.