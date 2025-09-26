Huelga de conductores en el servicio comarcal de autobuses de Alcoy con un seguimiento del 50 %

Los conductores del nuevo servicio comarcal de autobuses que conecta l’Alcoià y El Comtat, y que también presta servicio a l’Alacantí y la Marina Alta, están en huelga este viernes. La convocatoria, impulsada por el sindicato CGT, afecta a las líneas regulares gestionadas por La Nueva Alcoyana, concesionaria del grupo Vectalia. Según el propio sindicato, la incidencia alcanza el 50 %: de los 22 autobuses que suelen salir a diario, apenas circularán a lo largo del día unos 11.

La jornada de protesta ha arrancado de madrugada, con trabajadores concentrados desde las 4:30 horas en la estación de autobuses de Alcoy. En torno a una treintena de empleados están participando en la movilización. La Policía ha desalojado a los manifestantes del interior de la estación, y la concentración ha continuado en el exterior, donde se han colocado vallas para impedirles volver a acceder.

Aunque la empresa está garantizando los servicios mínimos obligatorios, el impacto en los usuarios ha sido limitado. El anuncio de la huelga a mitad de semana ha permitido a muchos viajeros reorganizarse y buscar alternativas de transporte. Aun así, sobre las 9 de la mañana se han vivido momentos de tensión cuando ha salido un autobús que no formaba parte de los servicios mínimos y fue abucheado por los manifestantes. Igualmente desde Vectalia destacan que por el momento "no hay incidentes".

Imágenes de la huelga de los trabajadores de Automóviles La Alcoyana Vectalia / Juani Ruz

El delegado de Prevención de Riesgos Laborales y presidente del comité de huelga, Ángel Serrano, ha explicado que la protesta responde al incumplimiento del convenio provincial y a la falta de avances en la negociación. "Queremos que se cumpla la legislación. Llevamos más de dos años en la mesa de negociación y seguimos con un convenio precario de hace más de 30 años. La empresa responde con intransigencia, sanciones y ningún tipo de incremento salarial", ha denunciado.

Servicio mínimo

Serrano también ha criticado la forma en que se han aplicado los servicios mínimos: "Se nos han marcado servicios a todos los trabajadores, con lo cual el trabajador no puede decidir si hace huelga o no. Respetamos los servicios mínimos, pero un empleado no puede ejercer plenamente su derecho a la huelga si se le obliga a cubrir servicio".

Desde CGT, sindicato mayoritario en la empresa, reclaman mejores condiciones laborales, denuncian despidos que califican de improcedentes y apuntan a irregularidades en la gestión del servicio. También lamentan la falta de implicación de la Generalitat -que puso en marcha este nuevo servicio comarcal el pasado verano- y de los ayuntamientos de Alcoy y Alicante para mejorar la situación de la plantilla.

"La lucha no es solo por nuestras condiciones, sino por un transporte público de verdad, con trabajadores estables, formados y valorados", subrayan desde el sindicato. Entre sus exigencias destacan la retirada inmediata de sanciones y la readmisión de los despedidos, el reconocimiento de los derechos salariales vigentes y la apertura de una negociación real, directa y con garantías.

El conflicto laboral se suma a las críticas que desde su puesta en marcha acumula el servicio, tanto por parte de usuarios como de ayuntamientos, que reclaman a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio mejoras en la gestión de un transporte público que consideran esencial para la comarca.

Los trabajadores de CGT han anunciado que mantendrán la protesta durante toda la jornada en la estación de Alcoy, hasta la salida del último autobús del día, prevista a las 21:15 horas desde la ciudad y a las 21:30 horas desde Alicante con destino a la capital de l’Alcoià.