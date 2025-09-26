El modernismo toma Alcoy
La actriz Pilar Almería da la bienvenida a los días grandes de la Feria Modernista con el pregón y convierte la Plaza de España en un escenario de época
Alcoy ya está inmersa en la magia del modernismo. Este viernes, la ciudad ha vivido el esperado pregón y el primer pasacalles, actos que han dado inicio oficial al fin de semana grande de la Feria Modernista, una cita que, desde su nacimiento en 2017, se ha consolidado como referente nacional.
En esta edición, la feria rinde homenaje al arquitecto Timoteo Briet, figura clave en la transformación urbanística y estética del centro histórico alcoyano. Su huella modernista, aún visible en numerosas fachadas, será el hilo conductor de las actividades de este año.
Durante toda la semana, el ambiente ya se había dejado sentir con propuestas tan variadas como talleres de maquillaje modernista, recreaciones fotográficas en el antiguo Hospital de Oliver y conferencias especializadas. Sin embargo, es el viernes cuando la ciudad se transforma: la música, los colores y los trajes de época llenan las calles, y las plazas empiezan a latir al ritmo de bailes populares ambientados en los albores del siglo XX.
Pregón
La encargada de pronunciar el pregón ha sido la actriz alcoyana Pilar Almería Serrano, que desde la Plaza de España puso voz y emoción al arranque de los actos centrales. Ante una corporación municipal perfectamente mimetizada con la estética modernista y un público entregado, la actriz dio la bienvenida a los visitantes y reivindicó el valor de esta celebración.
"Siempre he tenido una especie atracción por el modernismo, me gustan las formas, la innovación, el gusto por la belleza", comentó la pregonera que dedicó parte de su discurso a recordar la figura de Timoteo Briet.
Almería no estuvo sola. Le acompañó el actor alcoyano Carlos Sellés, que encarnó al propio Timoteo Briet, reforzando así el homenaje al arquitecto protagonista de esta edición. Alcoy un año más se vuelca con una feria que convierte a la ciudad en un auténtico viaje al pasado.
