Onil, la cuna de la muñeca y de tradiciones centenarias

Onil es una villa donde la historia late en cada esquina y la fiesta ocupa el corazón de su identidad. Sus celebraciones tradicionales —las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de la Salut, la Nit dels Fatxos y la noche de hogueras que enciende las calles— son manifestaciones de una comunidad que transmite de generación en generación su patrimonio festivo. Cada abril, la entrada y los desfiles llenan la villa de música, pólvora y color, mientras la Nit dels Fatxos mantiene vivas raíces ancestrales vinculadas al fuego y a celebraciones de origen prerromano.

El patrimonio arquitectónico de Onil sostiene estas tradiciones. El Museo de la Muñeca, dedicado a la tradición muñequera local (Onil es la cuna de la muñeca), reúne ejemplares, moldes y documentación que muestran la evolución desde los talleres artesanales hasta la producción industrial. El museo ofrece una lectura didáctica de cómo la muñeca ha sido motor económico y cultural para muchas familias colivencas, y es una visita imprescindible para quienes quieran comprender este mundo. Además de la gran exposición de muñecas y playmobils que dentro de este museo hay y es increíble de ver y disfrutar.

En la plaza Mayor se alza el Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, declarado Bien de Interés Cultural. Construido entre 1539 y 1614, el edificio gótico-renacentista combina elementos defensivos y espacios señoriales. Destacan la Sala de Eusebio Sempere, el Salón de Actos, el consulado de los reyes magos (único en el mundo), el museo de la fiesta y la sala de los «Fatxos» tradición colivenca.

Además, Onil conserva vestigios singulares que enriquecen su relato histórico. El refugio antiaéreo rehabilitado permite aproximarse a la memoria de la Guerra Civil mostrando cableado original y objetos recuperados que recuerdan la protección civil. El Pouet de la Neu —pozo de nieve—, depósito tradicional de planta circular con varias puertas y gran capacidad, es un ejemplo de tecnología popular para conservar y abastecer a la población antes de la modernidad.

Recorrer Onil es descubrir una comunidad orgullosa de su pasado y comprometida con su conservación. Sus fiestas mantienen la vida social y atraen a visitantes; sus museos y monumentos explican oficios, defensas y costumbres; y sus espacios menores, como el refugio y el pozo de nieve, revelan soluciones ingeniosas del pasado. Todo ello convierte a Onil en un destino auténtico, donde la memoria histórica y la cultura popular se entrelazan para ofrecer una experiencia rica y entrañable, y merece ser visitado.