Onil, la cuna de la muñeca y de tradiciones centenarias

Fiestas, museos y monumentos mantienen viva la esencia histórica y las raíces de la villa colivenca

El Museo de la Muñeca reúne ejemplares que muestran la evolución de este sector productivo.

R. E.

Onil es una villa donde la historia late en cada esquina y la fiesta ocupa el corazón de su identidad. Sus celebraciones tradicionales —las fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Mare de Déu de la Salut, la Nit dels Fatxos y la noche de hogueras que enciende las calles— son manifestaciones de una comunidad que transmite de generación en generación su patrimonio festivo. Cada abril, la entrada y los desfiles llenan la villa de música, pólvora y color, mientras la Nit dels Fatxos mantiene vivas raíces ancestrales vinculadas al fuego y a celebraciones de origen prerromano.

El patrimonio arquitectónico de Onil sostiene estas tradiciones. El Museo de la Muñeca, dedicado a la tradición muñequera local (Onil es la cuna de la muñeca), reúne ejemplares, moldes y documentación que muestran la evolución desde los talleres artesanales hasta la producción industrial. El museo ofrece una lectura didáctica de cómo la muñeca ha sido motor económico y cultural para muchas familias colivencas, y es una visita imprescindible para quienes quieran comprender este mundo. Además de la gran exposición de muñecas y playmobils que dentro de este museo hay y es increíble de ver y disfrutar.

El Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, de estilo gótico-renacentista, alberga el único consulado de los Reyes Magos, el Museo de la Fiesta y la Sala de los «Fatxos».

En la plaza Mayor se alza el Palacio-Fortaleza del Marqués de Dos Aguas, declarado Bien de Interés Cultural. Construido entre 1539 y 1614, el edificio gótico-renacentista combina elementos defensivos y espacios señoriales. Destacan la Sala de Eusebio Sempere, el Salón de Actos, el consulado de los reyes magos (único en el mundo), el museo de la fiesta y la sala de los «Fatxos» tradición colivenca.

Además, Onil conserva vestigios singulares que enriquecen su relato histórico. El refugio antiaéreo rehabilitado permite aproximarse a la memoria de la Guerra Civil mostrando cableado original y objetos recuperados que recuerdan la protección civil. El Pouet de la Neu —pozo de nieve—, depósito tradicional de planta circular con varias puertas y gran capacidad, es un ejemplo de tecnología popular para conservar y abastecer a la población antes de la modernidad.

Recorrer Onil es descubrir una comunidad orgullosa de su pasado y comprometida con su conservación. Sus fiestas mantienen la vida social y atraen a visitantes; sus museos y monumentos explican oficios, defensas y costumbres; y sus espacios menores, como el refugio y el pozo de nieve, revelan soluciones ingeniosas del pasado. Todo ello convierte a Onil en un destino auténtico, donde la memoria histórica y la cultura popular se entrelazan para ofrecer una experiencia rica y entrañable, y merece ser visitado.

