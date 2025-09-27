Alcoy vive una jornada modernista con picnic, bailes y hasta una manifestación
Ese domingo será el cierre de la octava edición de la feria
La VIII Feria Modernista de Alcoy ha comenzado esta semana y llena la ciudad de música, danza y actividades que recrean la vida de principios del siglo XX. Este sábado concentra algunos de los eventos más destacados, con planes para todas las edades.
La jornada ha comenzado a las 10 horas con una recreación de un día de mercado, donde los asistentes degustan productos típicos y disfrutan de música en directo.
Durante la mañana y la tarde, el parque de la Glorieta y el Passeig de Cervantes han acogido talleres, juegos infantiles de época, baile de enfermeras y baile de oficios, así como flashmobs, escape rooms temáticos y visitas guiadas. También ha tenido lugar una manifestación popular de las trabajadoras de la Mistera Actividad.
Además, los vecinos y visitantes participan en un pícnic modernista, usando menaje de época mientras disfrutan de música y bailes en directo.
La jornada finaliza con una recreación de un fuego de campamento y velada scout, donde los participantes preparan el tradicional cremaet, cerrando un día lleno de cultura, historia y ocio.
