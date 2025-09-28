La Semana Modernista de Alcoy se despide con homenaje a Timoteo Briet

La Semana Modernista de Alcoy cerró este domingo su octava edición con una intensa mañana que combinó excursiones, juegos populares, música, teatro y actividades familiares, y que concluyó con un homenaje al arquitecto Timoteo Briet, figura central del modernismo alcoyano.

La Feria Modernista cierra su edición reafirmando a Alcoy como referente patrimonial / Juani Ruz

Desde primera hora, la Plaça Ramón y Cajal fue punto de encuentro para montañeros, ciclistas y jóvenes excursionistas del Centre Excursionista d’Alcoi, que ofrecieron la tradicional infusión de timonet i panses antes de emprender la visita al Molinar. Allí, los participantes pudieron recorrer desde dentro la cúpula que cubre el acuífero. Paralelamente, la misma plaza acogió un juego de orientación con premios relacionados con el mundo de la montaña y una chocolatada solidaria organizada por la Asociación Cultural Samarita.

Danzas tradicionales

El ambiente festivo se trasladó muy cerca, al vecino Parque de la Glorieta, donde la Feria Modernista ofreció talleres y juegos para niños. Destacaron los juegos populares y un escape room temático coordinados por el Grupo Scout Sant Jordi, así como la "XXXII Mostra de Dolçaines i Tabals d’Alcoi. Memorial Ismael Gisbert", organizada por el Grup de Danses Carrascal. A la misma hora, la Plaça d’Espanya se llenó de escenas costumbristas y danzas de época de la mano del Grup de Danses Sant Jordi.

Bicicletas de época

El programa incluyó también un paseo en bicicleta con la Asociación Cultural de bicicletas clásicas "Las Galgas de Yecla", cuyos vehículos quedaron expuestos posteriormente en la Plaça Ramón y Cajal. Allí mismo, la Asociación Amigos del Modernismo animó la mañana con valses y polcas, mientras que el público familiar disfrutó en la Casa de Cultura de la obra infantil Tito Titot.

La clausura oficial tuvo lugar a las 13 horas en la calle Sant Josep, donde el Ayuntamiento de Alcoy rindió homenaje a Timoteo Briet con el descubrimiento de una placa en la que fue su vivienda. Con este acto, la ciudad puso punto final a una semana que, un año más, ha reivindicado el patrimonio modernista como seña de identidad cultural y turística.