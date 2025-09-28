La UPV suspende este lunes las clases en el campus de Alcoy ante la previsión de lluvias intensas

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha anunciado la suspensión de toda la actividad académica presencial este lunes en sus tres campus -València, Gandia y Alcoy- debido a la alerta naranja por lluvias intensas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde la institución han explicado que los campus universitarios permanecerán cerrados, aunque se mantendrá la modalidad de teletrabajo para los servicios esenciales. En el caso de actividades académicas que puedan desarrollarse en formato online, se recomienda hacerlo de esta manera.

De cara al martes, la UPV adoptará nuevas medidas en función de la evolución meteorológica, ya que Aemet ha rebajado la previsión a alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Alicante.

Colegios

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha activado el protocolo de emergencia por alerta roja en toda la provincia, también decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias. Como medida preventiva, se ha suspendido la actividad lectiva en todos los colegios de la ciudad, incluidos los situados en las Pedanías Sur, zonas especialmente vulnerables tras los episodios de la dana de octubre de 2024, así como en áreas catalogadas como inundables.

Otra imagen de lluvia en el campus de Alcoy. / Juani Ruz

Según Aemet, en el litoral norte de la Comunitat podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en 12 horas, cifras que suponen un alto riesgo de inundaciones puntuales, crecidas repentinas en ramblas y problemas de circulación en carreteras y vías urbanas. En el interior de la provincia de Alicante, las previsiones apuntan a 30 litros en una hora y hasta 100 litros en 12 horas.

Este episodio de fuertes precipitaciones está relacionado con la llegada a la Península Ibérica de una profunda depresión atlántica, restos del ex-huracán Gabrielle. Tras perder intensidad en el Atlántico, este fenómeno ha evolucionado a borrasca, provocando desde este domingo chubascos y lluvias generalizadas, con especial incidencia en el litoral mediterráneo.