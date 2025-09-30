Alcoy vuelve a decir no al genocidio en Gaza
Numerosas personas se concentran en la plaza de España bajo la lluvia en apoyo al pueblo palestino
M. V.
Nueva concentración en Alcoy contra el genocidio en la Franja de Gaza. Numerosas personas se han concentrado en la tarde-noche de este martes en la plaza de España bajo la lluvia en apoyo al pueblo palestino y para exigir el cese de las acciones militares del Gobierno de Israel.Durante el acto se han esgrimido pancartas y se ha procedido a la lectura de un manifiesto. Ha sido después de que se realizase una vuelta en bicicleta por las calles de la ciudad también con carácter reivindicativo.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- Aemet rebaja la alerta a amarilla tras dejar las tormentas más de 70 litros
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy
- Esta es la previsión para el otoño en la provincia de Alicante tras el verano más cálido de la historia
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros
- La reacción (inaceptable) ante una multa de la Policía de Banyeres por la que acaba detenido
- Los agentes medioambientales denuncian la retirada de sus competencias de control sobre la caza mayor