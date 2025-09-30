Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alcoy vuelve a decir no al genocidio en Gaza

Numerosas personas se concentran en la plaza de España bajo la lluvia en apoyo al pueblo palestino

Alcoy se moviliza bajo la lluvia: concentración y marcha ciclista en apoyo al pueblo palestino

Alcoy se moviliza bajo la lluvia: concentración y marcha ciclista en apoyo al pueblo palestino

Juani Ruz

M. V.

Nueva concentración en Alcoy contra el genocidio en la Franja de Gaza. Numerosas personas se han concentrado en la tarde-noche de este martes en la plaza de España bajo la lluvia en apoyo al pueblo palestino y para exigir el cese de las acciones militares del Gobierno de Israel.Durante el acto se han esgrimido pancartas y se ha procedido a la lectura de un manifiesto. Ha sido después de que se realizase una vuelta en bicicleta por las calles de la ciudad también con carácter reivindicativo.

Alcoy se moviliza bajo la lluvia: concentración y marcha ciclista en apoyo al pueblo palestino

Alcoy se moviliza bajo la lluvia: concentración y marcha ciclista en apoyo al pueblo palestino

Alcoy se moviliza bajo la lluvia: concentración y marcha ciclista en apoyo al pueblo palestino / Juani Ruz

