Triplica la tasa de alcoholemia y destroza su coche en Alcoy: así quedó tras el impacto

La calle Sant Nicolau vivió un fuerte susto nocturno con un coche destrozado frente a la Font Redona

Conduce triplicando el alcohol permitido y estrella su coche en Alcoy.

Conduce triplicando el alcohol permitido y estrella su coche en Alcoy. / Policía Local de Alcoy

C. Suena

C. Suena

La noche del lunes en Alcoy se saldó con un susto mayúsculo. Un coche que circulaba por la calle Sant Nicolau acabó chocando de lleno contra una señal de tráfico frente a la Font Redona. El impacto fue tan violento que el vehículo quedó inutilizado y la imagen de los restos sobre el asfalto llamó la atención de los vecinos que se acercaron a la zona.

La Policía Local acudió rápidamente al lugar del siniestro y sometió al conductor a la prueba de alcoholemia. El resultado fue contundente: triplicaba la tasa máxima legal. Ese dato convierte el caso en un delito contra la seguridad vial, con consecuencias penales y no solo administrativas.

Sin heridos, pero con consecuencias graves

Afortunadamente, el accidente no dejó heridos más allá del conductor, que resultó ileso. No obstante, la violencia del choque dejó claro hasta qué punto el alcohol al volante multiplica el riesgo de acabar en tragedia. Los agentes de la Policía Local redactaron las diligencias correspondientes y el caso seguirá ahora el cauce judicial. Mientras, los servicios sanitarios comprobaron que nadie más se había visto afectado por el impacto.

La noche terminó sin heridos, pero con un coche reducido a chatarra y un conductor frente a un procedimiento penal.

