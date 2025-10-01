Alcoy, Muro y Cocentaina respaldan al sector en Textilhogar

Respaldo de Alcoy, Muro y Cocentaina al sector en la feria Textilhogar. Los alcaldes de las tres localidades han arropado este miércoles a sus empresarios en este certamen que se celebra en València.

Así, los primeros ediles es de Alcoy, Muro y Cocentaina, Toni Francés, Rubén Muñoz y Vicent Molina, respectivamente, han visitado la feria para apoyar al sector textil, motor económico de sus comarcas.

Un momento de la visita a Textilhogar / INFORMACIÓN

Una treintena de firmas pertenecientes al clúster formado por l'Alcoià y El Comtat y la comarca valenciana de la Vall d'Albaida participan en este certamen, que se cierra este jueves y cumple su edición número 53.

El alcalde de Alcoy, que también ha estado acompañado por el vicealcalde Àlex Cerradelo y la edil de Industrial Elisa Guillem, ha manifestado durante su visita que "las comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Vall d'Albaida son las comarcas textiles por excelencia de la Comunidad Valenciana y a nivel de España. Y continúa siendo afortunadamente el principal sector industrial de nuestras comarcas y generador de riqueza y de ocupación".

"Estamos para apoyar a nuestras industrias y a nuestras empresas en una feria como Textilhogar, que es una feria de referencia y por tanto, importantísima para nuestro sector" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Por ello "un año más estamos aquí los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina y Muro para apoyar a nuestras industrias y a nuestras empresas en una feria como Textilhogar, que es una feria de referencia y por tanto, importantísima para nuestro sector en un momento de mucha incertidumbre a nivel internacional, también en un momento de mucha fortaleza de la economía española".

La representación de l'Alcoià y El Comtat en uno de los estands / INFORMACIÓN

El primer edil de Muro ha manifestado que "estamos para apoyar las empresas de nuestro territorio y especialmente a las de Ibi, Alcoy, Cocentaina, Banyeres y Muro que han participado directamente en esta feria. Un marco internacional que pone en valor nuestra innovación, la innovación de nuestras empresas y también en el producto acabado de las mismas".

"Ofertamos esa propuesta urbanística de nuestro suelo industrial para impulsar que los nuevos emprendedores y las nuevas empresas del siglo XXI puedan implantarse en nuestra comarca" Vicent Molina — Alcalde de Muro

Y ha recordado que "desde Muro lo que vamos a hacer es ofertar esa propuesta urbanística de nuestro suelo industrial para impulsar que los nuevos emprendedores y las nuevas empresas del siglo XXI puedan implantarse en nuestra comarca e impulsar la economía y refuerza el futuro de l'Alcoià y el Comtat".

Otro momento de la visita / INFORMACIÓN

Y el alcalde de Cocentaina ha manifestado que "es importantísimo que estemos aquí como alcaldes, apoyando a este sector tan importante para nuestra comarca de l'Alcoià y El Comtat, a nuestras empresas, en un momento en el cual el contexto geopolítico es el que es, pasan dificultades... no solo es una visita institucional, sino un espaldarazo".

"Es importantísimo que estemos aquí como alcaldes, apoyando a este sector tan importante en un momento en el cual el contexto geopolítico es el que es" Rubén Muñoz — Alcalde de Cocentaina

Así, ha añadido que "estamos haciendo políticas desde los ayuntamientos dentro de nuestro ámbito competencial, para ayudarlos y para que puedan fortalecer su sector y agradecerlos ese esfuerzo de levantarse cada día para poder salir adelante en sus empresas, porque sabemos que son momentos difíciles, pero lanzar ese mensaje que aquí nos tienen los alcaldes y los ayuntamientos para todo el que necesitan".

Textilhogar es un referente estatal e internacional del textil para el hogar y la decoración, en el que participan compradores de 40 países y con más de 1.200 citas programadas para los expositores.