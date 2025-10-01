Arte prehistórico a la luz de la luna en Alcoy

El arte prehistórico de La Sarga, a la luz de la luna. El Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó de Alcoy ha presentado este miércoles su programación cultural para la nueva temporada, que combina talleres didácticos adaptados a escolares con conferencias y visitas para el público general, con el objetivo de acercar la historia y el patrimonio cultural a toda la ciudadanía.

Y entre la oferta didáctica y de divulgación con “Anem al Museu 2025-2026” destaca la actividad prevista en La Sarga, donde por primera vez se podrán visitar por la noche sus pinturas rupestres, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Así lo ha anunciado el concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis, en la presentación, en la que ha estado acompañado por la directora del museo, Palmira Torregrosa, y el técnico del departamento, Germán Pérez Botí.

En este sentido, ha subrayado la importancia de seguir haciendo accesible el conocimiento del pasado tanto al alumnado como al conjunto de la ciudadanía, destacando como novedad principal que este año se llevará a cabo por primera vez una visita nocturna a La Sarga, uno de los tesoros patrimoniales de Alcoy.

"Con la visita nocturna a La Sarga vamos a hacer una prueba, a ver si tenemos una buena repercusión. Pensamos que puede ser muy interesante" Ignacio Trelis — Concejal de Patrimonio Cultural de Alcoy

Así, ha apuntado sobre esta iniciativa que "vamos a hacer una prueba, a ver si tenemos una buena repercusión. Pensamos que puede ser muy interesante".

Esta actividad está limitada a 50 participantes, por lo que es necesario realizar inscripción previa, y tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 20:00 horas, con una duración estimada de 90 minutos. Y se trata una iniciativa pionera en la Comunidad Valenciana, la de visitar una pintura rupestres por la noche.

"Habrá luna llena, y por tanto ayudará a que la gente pueda ver y sobre todo, interpretar y entender por qué las pinturas están en ese lugar" Germán Pérez — Técnico del departamento de Patrimonio Cultural de Alcoy

Con esta actividad se busca aprovechar la luna llena prevista para esa noche para comprender mejor la relación entre el espacio y las pinturas, y por qué se ubican en ese punto, ofreciendo así una experiencia única para los participantes ante unas obras de arte de hace 5.000 años.

Germán Pérez ha explicado que "es la primera vez que se propone a nivel de la Comunidad Valenciana" hacer una visita a unas pinturas rupestres por la noche. Y es que "habrá luna llena, y por tanto ayudará a que la gente pueda ver y sobre todo, interpretar y entender por qué las pinturas están en ese lugar".

Trelis ha destacado que “esta programación conjuga un aspecto divulgativo y otro informativo y pone en valor nuestra historia y patrimonio cultural”.

Por su parte la directora del museo ha explicado que “la idea de mostrar estas actividades es, sobre todo, cumplir con la ley que nos obliga a divulgar el conocimiento arqueológico e histórico al resto de la sociedad, más allá de la labor científica del museo”. Torregrosa ha subrayado que la programación se divide en dos grandes bloques: uno dirigido a los escolares y otro pensado para el público adulto.

Y el técnico del departamento ha sido el encargado de detallar las actividades, remarcando que la parte didáctica está adaptada al currículum de los centros escolares de Alcoy y que todas las propuestas son interactivas: no se trata de clases magistrales, sino de actividades prácticas donde el alumnado trabaja directamente con los materiales que conserva el museo.

Los plazos para la inscripción previa Las actividades destinadas al público adulto con plazas limitadas requerirán inscripción previa, que podrá realizarse un mes antes de cada propuesta. Esta inscripción previa se podrá realizar a través del teléfono 96 553 71 44, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, o mediante el correo electrónico museu@alcoi.org.

Las actividades escolares

Las actividades escolares comenzarán con “Viure a l’Edat del Bronze”, en la que el alumnado descubrirá cómo vivían y se conservaban nuestros antepasados, qué herramientas utilizaban y cuáles eran sus principales actividades.

A finales de octubre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, se celebrará “La mort al Museu Arqueològic”, que analizará desde la perspectiva de la arqueología los enterramientos, rituales y ajuares desde la Prehistoria hasta la Antigüedad.

En diciembre llegará el turno de “Un món de creences”, que permitirá al alumnado conocer las primeras divinidades, las ofrendas y los dioses y diosas a los que se dirigían nuestros antepasados, así como sus concepciones sobre la vida y la muerte, siempre a partir de los materiales conservados en el Museo.

“La idea de mostrar estas actividades es, sobre todo, cumplir con la ley que nos obliga a divulgar el conocimiento arqueológico e histórico al resto de la sociedad, más allá de la labor científica del museo" Palmira Torregrosa — Directora del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó de Alcoy

Ya a finales de enero se desarrollará “Un zoo de pedra al Museu”, una actividad centrada en los animales representados en el arte antiguo, sus simbolismos y su relación con divinidades.

Finalmente, antes de las fiestas de Moros y Cristianos, se llevará a cabo “Alcoi medieval”, con visitas guiadas a torres y al casco antiguo y medieval, que permitirán descubrir murallas, calles, castillo y edificios civiles y religiosos, así como la vida cotidiana de las primeras personas que habitaron la ciudad.

Para el público en general

La primera actividad para el público en general será la visita guiada nocturna con ambientación musical “A la llar del Museu”, prevista para el viernes 24 de octubre a las 19 horas.

Posteriormente, el viernes 12 de diciembre, Francisco Javier Jover Maestre ofrecerá la conferencia “Viure a l’Edat del Bronze”.

El viernes 6 de marzo a las 20 horas tendrá lugar la novedad más destacada de la programación: la visita nocturna a las pinturas rupestres de La Sarga.

La programación culminará el martes 17 de marzo con la conferencia “La fundació d’Alcoi a partir del registre arqueològic”, a cargo de Germán Pérez Botí, que profundizará en los orígenes de la ciudad a través del estudio arqueológico.

"Con esta programación, el Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó amplía sus propuestas de divulgación y refuerza su papel como espacio de conocimiento y participación cultural, acercando el patrimonio a la ciudadanía y generando nuevas formas de aprender y disfrutar de la historia", han destacado desde el Consistorio.