Los exámenes de conducir regresan a Alcoy tras el acuerdo con la DGT

Los exámenes de la DGT vuelven a Alcoy. Las pruebas teóricas para sacarse el carné de conducir se reanudarán así ya en la próxima fecha prevista, y lo harán en la misma aula y en las mismas condiciones que antes.

El Ayuntamiento de Alcoy ha informado este miércoles del regreso de las pruebas a la ciudad en su próxima cita, prevista para el lunes 13 de octubre.

Todo después de que el Consistorio y la Dirección General de Tráfico hayan firmado un nuevo convenio por el que el ejecutivo municipal se compromete a que dentro de un año esté operativa un aula informatizada para la realización de las pruebas, que mientras tanto seguirán haciéndose en papel.

Aunque este compromiso es para dentro de 12 meses, la vuelta de los controles a Alcoy es inmediata, tal y como ya habían manifestado hace dos semanas el Ayuntamiento y la DGT a INFORMACIÓN.

Desde el Consistorio han recordado que "Alcoy es un centro desplazado de la DGT y garantiza que tanto los exámenes teóricos como los prácticos puedan seguir realizándose sin necesidad de que los aspirantes tengan que desplazarse a otros municipios".

“Con la firma del convenio garantizamos que, desde el próximo 13 de octubre, los exámenes vuelvan a realizarse en Alcoy de la misma manera que se hacían hasta ahora” Jordi Martínez — Concejal de Movilidad de Alcoy

Así, los exámenes se desarrollarán en la misma aula y en las mismas condiciones que antes, en formato papel, ya que "el espacio estaba y está en perfectas condiciones para acoger las pruebas", han recalcado desde el Consistorio, pese a denunciar el PP que la marcha obedecía en parte al mal estado de las instalaciones, un extremo que también negó la DGT.

“Con la firma del convenio garantizamos que, desde el próximo 13 de octubre, los exámenes vuelvan a realizarse en Alcoy de la misma manera que se hacían hasta ahora”, ha señalado el concejal de Movilidad, Jordi Martínez.

Retraso

La firma de este convenio se había retrasado al llegar la propuesta de la DGT en agosto y ser un mes prácticamente inhábil para los ayuntamientos. Y es que no era solo una firma, sino que Alcoy debía antes realizar una valoración del coste, ya que incluye equipos informáticos y requiere de dotación presupuestaria.

Esto hizo que la prueba del 19 de septiembre se tuviera que realizar en Alicante, obligando para ello al traslado de 150 alumnos de las autoescuelas de la comarca a la capital. Un hecho que había causado gran preocupación por la pérdida de este servicio y duras críticas del PP.

El equipamiento

Con este convenio, el Ayuntamiento se compromete a equipar un aula para que los exámenes se puedan realizar a través de medios electrónicos, que debe estar operativa para septiembre de 2026. Un acuerdo que era imprescindible rubricar para mantener los exámenes hasta entonces.

El coste del equipamiento del aula informatizada se estima entre los 50.000 y los 80.000 euros

El coste estimado de esta informatización de un aula para 70 personas se sitúa entre 50.000 y 80.000 euros e incluye equipos específicos de uso exclusivo con pantalla táctil, instalación de la red SARA, mobiliario con unas dimensiones determinadas, climatización, accesibilidad para personas con movilidad reducida, así como personal informático y de seguridad para los días de examen.

Para su financiación, el Ayuntamiento ha contactado con las autoescuelas para llegar a un acuerdo con el objetivo de compartir los gastos de este equipamiento.

Igualdad en las pruebas teóricas

La DGT ha explicado que, tal y como se recoge en el Reglamento de Conductores, "es deseable que todas las pruebas teóricas para la obtención del permiso de circulación se ejecuten por medios informáticos para garantizar el principio de igualdad".

Y con este fin, la DGT está firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos de los centros desplazados de exámenes (fuera de la capital de la provincia) con el fin de informatizar aulas en dichos centros. En estas conversaciones interviene de manera activa también la Asociación de Autoescuelas, especialmente afectada.