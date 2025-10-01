Ibi abre una ventana para mostrar la innovación industrial del mañana

Ibi acogerá el 15 de octubre el VII Congreso "Ibi La Gran Fábrica", un encuentro de referencia para la industria, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Una cita que recupera Ibi tras siete años sin celebrarse.

Bajo el lema “Innovar hoy para liderar el mañana”, el evento reunirá a destacados profesionales del sector industrial, tecnológico y académico en el Centro Cultural Salvador Miró. Está organizado por el Ayuntamiento de Ibi y la Diputación de Alicante, y cuenta con la colaboración de entidades clave del sector industrial y tecnológico (IBIAE) y (AIJU).

Congreso "Ibi, la gran fàbrica" / JUANI RUZ

Este miércoles ha tenido lugar su presentación en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ibi, en la que ha participado el alcalde y delegado del área de Industria, Sergio Carrasco, acompañado de Loli Soler, coordinadora del área de Industria; Ángel Martínez, gerente de la unidad de reciclado plástico de la empresa ACTECO, y Juan Diego Ferre, responsable del área de SSII de Vicedo Martí, SL, ambos ponentes en el Congreso.

Cuatro grandes ejes de transformación

Esta séptima edición se centrará en cuatro grandes ejes de transformación: impulsar la transformación industrial de Ibi y la comarca, acercando a las empresas herramientas prácticas de digitalización e inteligencia artificial; fomentar la sostenibilidad y la economía circular en sectores estratégicos como el plástico, alienados con los retos medioambientales y europeos; fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar Ibi como referente en innovación industrial, proyectado su potencial a nivel provincial, autonómico y nacional.

"Este congreso vuelve a celebrarse tras la última edición de 2018, recuperando un espacio esencial para el sector industrial de nuestra comarca" Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

La jornada del día 15 comenzará a las 9:00 horas con la acreditación de participantes, seguida a las 9:30 horas por la ponencia inaugural de Rafael Tamames, reconocido conferenciante, empresario español y tecnólogo especializado en IA y emprendimiento, así como ‘LinkedIn Top Voice’ en IA y Emprendimiento, autor del best seller en Amazon “¿Qué robot se ha llevado mi queso?” y de “La inteligencia artificial y tú”, cuya ponencia versa sobre “La IA: todo lo que es bueno, incluido el empleo”.

La IA

A lo largo del día, se combinarán ponencias de primer nivel y se desarrollarán tres mesas redondas temáticas de debate y reflexión. Tras la ponencia inaugural, la jornada seguirá a las 10:15 horas con la mesa redonda: “Inteligencia Artificial en la Industria”, con la participación de Pedro Pernías, doctor en Tecnologías de la Educación y profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas informáticos de la Universidad de Alicante; Javier Sanchís, Investigador del Instituto de Automática e Informática Industrial (ai2) de la UPV y Adrián Arnaiz, Investigador en la Fundación ELLIS Alicante, centro de referencia en IA. Moderada por Beatriz Botella, del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (CENID).

Plástico y sostenibilidad

La segunda mesa versará sobre Industria del Plástico y Sostenibilidad, a las 11:00 horas, con la intervención de la Asociación Valenciana Empresarios de Plásticos (AVEP), representada por su secretaria general, Cristina Monge; la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (ANARPLA), representada por su director general, Óscar Hernández y Gestión, tratamiento y reciclaje de residuos (ACTECO), representada por su gerente de la Unidad de Reciclado de Plástico, Ángel Martínez. Contará con la moderación de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE), representada por Héctor Torrente.

Digitalización y modernización industrial

Y la tercera mesa redonda será a las 12:30 horas, sobre la Digitalización y Modernización Industrial, en la que participarán Júlia Company, secretaria General de la Cámara de Comercio; Juan Diego Ferre, responsable del área de SSII en Vicedo Martí S.L. (caso práctico de empresa) y Ángel González, de European Digital Innovation Hub Comunidad Valenciana (INNDIH). Moderada por Manuel Aragonés, director General del Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU).

Durante la jornada también se fomentará el networking entre los asistentes y el congreso finalizará a las 13:30 horas, con las conclusiones y clausura a cargo de Manuel Palomar, director de (CENID) y experto en procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial y minería de datos y textos.

El evento será presentado y conducido por la periodista y consultora María Bellmunt Pons. Para asistir es necesario realizar la inscripción en la web www.ibilagranfabrica.com.

"Empresarios, profesionales, investigadores y administraciones pueden reflexionar juntos y compartir soluciones reales y prácticas" Sergio Carrasco — Alcalde de Ibi

En palabras de Sergio Carrasco, alcalde de Ibi y delegado del área de Industria, "este congreso vuelve a celebrarse tras la última edición de 2018, recuperando un espacio esencial para el sector industrial de nuestra comarca; un foro donde empresarios, profesionales, investigadores y administraciones pueden reflexionar juntos y compartir soluciones reales y prácticas a través de cuatro grandes ejes de transformación que están marcando el presente y el futuro de nuestra industria".

Carrasco ha añadido que "uno de los grandes objetivos es atraer talento joven hacia nuevas profesiones industriales y dar visibilidad al gran potencial industrial que tenemos y acompañar a nuestras empresas en la transición hacia una industria más tecnológica, sostenible y competitiva. Vamos a contar con un programa con voces de referencia, solo viendo quien inaugura y quien realiza las conclusiones da una idea del nivel de los participantes. Esperamos vuestra asistencia, será una excelente jornada que sume, que inspire y que nos ayude a innovar hoy para liderar mañana”.