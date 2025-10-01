Incendio en un aparcamiento de Alcoy con dos vehículos afectados
Los bomberos ya han controlado el fuego, que se ha declarado sobre las 15:00 horas en un parking de dos plantas entre las calles Sant Isidre y Reconquista
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado en un aparcamiento privado de dos plantas de Alcoy, donde al menos había una veintena de vehículos.
El aparatoso siniestro, ya bajo control, se ha declarado sobre las 15:00 horas por razones desconocidas y ha afectado en un principio solo a dos vehículos, según han informado fuentes de los bomberos y municipales. Los dos coches implicados no son eléctricos.
Al lugar se han desplazado bomberos del consorcio y Policía Local, quedando controlado una hora después. Fuentes vecinales han señalado que en el aparcamiento había al menos 18 coches y 4 motos, aunque en un principio solo han sufrido daños dos vehículos.
El fuego se ha registrado en un aparcamiento entre las calles Sant Isidre y Reconquista.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- Aemet rebaja la alerta a amarilla tras dejar las tormentas más de 70 litros
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy
- Esta es la previsión para el otoño en la provincia de Alicante tras el verano más cálido de la historia
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros
- La reacción (inaceptable) ante una multa de la Policía de Banyeres por la que acaba detenido
- Los agentes medioambientales denuncian la retirada de sus competencias de control sobre la caza mayor