Incendio en un aparcamiento de Alcoy con dos vehículos afectados

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado en un aparcamiento privado de dos plantas de Alcoy, donde al menos había una veintena de vehículos.

El aparatoso siniestro, ya bajo control, se ha declarado sobre las 15:00 horas por razones desconocidas y ha afectado en un principio solo a dos vehículos, según han informado fuentes de los bomberos y municipales. Los dos coches implicados no son eléctricos.

Dos coches afectados en el incendio de un garaje en Alcoy / Juani Ruz

Al lugar se han desplazado bomberos del consorcio y Policía Local, quedando controlado una hora después. Fuentes vecinales han señalado que en el aparcamiento había al menos 18 coches y 4 motos, aunque en un principio solo han sufrido daños dos vehículos.

El fuego se ha registrado en un aparcamiento entre las calles Sant Isidre y Reconquista.

Noticia en elaboración