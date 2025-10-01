El PP denuncia el mal estado de las viviendas municipales de la calle Espronceda

El PP de Alcoy ha reclamado este miércoles "soluciones a los problemas de las viviendas de la calle Espronceda", denunciando el mal estado que presentan estos inmuebles públicos.

En un comunicado los populares han lamentado que "las familias de la calle Espronceda siguen viviendo en condiciones indignas mientras el PSOE presume de inversiones inexistentes en vivienda pública".

"Desde el Partido Popular de Alcoy denunciamos las falsas promesas del PSOE en relación con la supuesta inversión de 20 millones de euros para vivienda pública en nuestra ciudad. Desde hace meses, los socialistas alardean de un proyecto que ni se ve ni se siente en la vida real de los alcoyanos", han manifestado.

"El propio alcalde Toni Francés afirmó en el pasado pleno de septiembre que su gobierno lleva invertidos en vivienda pública más de 20 millones de euros y nosotros nos preguntamos que dónde están invertidos, ya que las viviendas de titularidad municipal están sufriendo abandono y dejadez por parte de este gobierno socialista", ha denunciado el PP.

""Estos vecinos llevando esperando una solución para los problemas que sufren en sus viviendas" Jordi Reig — Concejal del PP de Alcoy

"Un ejemplo claro de ello son las viviendas municipales de la calle Espronceda, cuya realidad de sus vecinos es realmente dramática. Sufren de problemas estructurales en los edificios, humedades constantes en sus viviendas, falta de mantenimiento y abandono por parte de la administración pública local que es la titular de estas viviendas. Las familias de esta zona siguen esperando unas obras que nunca llegan", han denunciado.

Jordi Reig, concejal del PP en Alcoy, ha afirmado que “estos vecinos llevando esperando una solución para los problemas que sufren en sus viviendas y nos parece vergonzoso que el propio alcalde afirme que ha invertido 20 millones de euros en vivienda pública cuando los hechos dicen todo lo contrario”.

Y añade que “queremos que el gobierno local que deje de manipular a los ciudadanos con promesas vacías y que presente un plan de actuación serio, con calendario y plazos claros, para rehabilitar las viviendas de Espronceda y garantizar que Alcoy cuente con un parque de vivienda pública digno”.