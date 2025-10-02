Castalla rinde homenaje a Enric Valor con la VIII Fira de la Fantasia

El Ayuntamiento de Castalla ha presentado este jueves la octava edición de la Fira de la Fantasia, en recuerdo del escritor Enric Valor, natural de Castalla.

Se trata de un fin de semana repleto de actividades que refuerzan los vínculos entre el escritor y la ciudad. Así, entre el 17 al 19 de octubre Castalla se llenará de actividades, conciertos, rutas literarias, talleres para los más pequeños, juegos y mercados.

Esta iniciativa, que ya es toda una tradición local, surge de la colaboración entre el Ayuntamiento de Castalla, la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y el Centre Cultural Castellut, además de contar con el apoyo y colaboración de otras entidades como la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante, la Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià y Escola Valenciana, entre otros.

En la presentación ha participado Joan Borja, director de la Cátedra Enric Valor, quien ha destacado la figura del escritor castellut y ha recordado que “es muy importante la colaboración entre las instituciones implicadas para reivindicar Castalla como capital de la fantasía valenciana y dar a conocer el legado de Enric Valor, uno de los escritores valencianos más importantes de todos los tiempos”.

José Rico, concejal de Cultura, ha aprovechado para “animar a vecinos de otras localidades a visitar la Fira de la Fantasia, ya que hemos preparado actividades para todos los públicos, mayores y pequeños”.

Por su parte, Jesús López, alcalde de Castalla, ha invitado a toda la población “a visitar la Fira de la Fantasia de Castalla, porque es un buen momento para descubrir el mundo literario de Enric Valor y su relación con nuestra ciudad. Además, tendremos una gran cantidad de actividades para toda la familia durante todo el fin de semana”.

En cuanto a la programación, las actividades comienzan del 13 al 16 de octubre con una Scape Route por el Centro histórico de Castalla, titulada “La rondalla perduda”. También se llevará a cabo la ruta literaria “Enric Valor. Castalla, el castell del cel”, especialmente destinada a alumnos de los institutos.

Inicio

El viernes, 17 de octubre, comenzará la programación específica de la Fira de la Fantasia, con “El darrer consell”, espectáculo musical y de narración oral, con Jordi Raül Verdú y la colla El Sogall, a partir de la rondalla d’Enric Valor. Será a las 10:00 y a las 12:00 horas en el Auditorio de Castalla y va destinado a los centros de educación primaria del municipio. A las 12:00 el Salón de Actos del IES Enric Valor acogerá “Sobre Abril tot l’any”, conversación con Abril Giner.

Por la tarde, a las 18:00 horas, será el momento de disfrutar del espectáculo teatral “Nautilus”, en la Casa de Cultura, a cargo de la compañía La Negra.

A las 19:30 se inaugurará la exposición “Fantasies de Valor” y se llevará a cabo la entrega de premios del Concurso de Dibujo e Ilustraciones Valorianas con Inteligencia Artificial, en la Casa de Cultura.

A las 20:00 se presentará el proyecto de reforma de la Casa Museo Enric Valor en un acto programado bajo el lema “Castalla, capital de fantasies”. Participarán Jesús López, alcalde de Castalla, José Rigo, concejal de Cultura, Emilio José Bernabeu, concejal de Urbanismo y Elena Such, arquitecta municipal.

Programación de la Fira de la Fantasia / INFORMACIÓN

El día finalizará a las 22:00 horas en la Plaza Mayor con la “Festa Valor” y la actuación de l’Orquestra Zumbit, de l’IES Enric Valor de Castalla, que resultó ser el grupo ganador del concurso Castalla Sona 2025. Se trata del aperitivo de uno de los platos fuertes de la programación: el concierto de Abril, enmarcado en su gira “Abril tot l’any”.

Sábado

La mañana del sábado, 18 de octubre, arrancará a las 9:30 horas con la ruta literaria por el barranco de la Fusta y Planisses, basada en la novela “Temps de batuda”, con Rosa Mira y Assumpta Mira.

El sábado a las 19:30 horas se celebrará en la Plaza Mayor “Valor en dansa”, un encuentro de grupos de danzas que ofrecerá un espectáculo escénico en honor a la memoria de Enric Valor con la participación del Grup de Danses Arcude de la Vall d’Uixó, l’Escola de Danses de Xàtiva y el Grup de Danses i Cançons de Castalla.

Domingo

Finalmente, el domingo, 19 de octubre, se vivirá el tercer día de la feria. A las 10:30 horas, la Plaza Mayor será el escenario que acogerá los Talleres de Fantasía, la Feria del Libro Fantástico, el Mercado de la Fantasía, con la actuación de la colla El Sogall y la Muixeranga del Vinalopó, la Muixeranga d’Alacant y la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina.

A las 11:00 los más pequeños disfrutarán de la actuación “Valor als ossos”, de Tres Teatre, en la misma Plaza Mayor y, una hora más tarde, como colofón, llegará Dani Miquel y su espectáculo “Estimem Enric Valor”.