El comité de empresa convoca este viernes otra huelga en el servicio de La Nueva Alcoyana

El Comité de Empresa de Automóviles La Alcoyana mantiene para este viernes una segunda jornada de huelga en el nuevo servicio que ofrece en El Comtat y l'Alcoià, y que también abarca localidades como La Torre de les Maçanes y Xixona, conectando estas zonas con el área metropolitana de Alicante. Un paro que además se hace extensivo al transporte comarcal de l'Alacantí.

Por ello, se ha convocado además una concentración a las 11:00 horas en la Plaza de España de Alcoy, alertando que el nuevo servicio puesto en marcha este verano por la Generalitat supone una "privatización encubierta", y criticando la pasividad del Ayuntamiento de Alcoy y la administración autonómica.

Imágenes de la huelga de los trabajadores de Automóviles La Alcoyana Vectalia / Juani Ruz

Esta concentración está abierta "a toda la ciudadanía, organizaciones sindicales, movimientos sociales y colectivos comprometidos con la justicia social, para defender lo que es de todas y todos: el transporte público y los derechos de la clase trabajadora".

"Desde el Comité de Huelga de Automóviles La Alcoyana, queremos denunciar públicamente las prácticas autoritarias y represivas que la empresa Vectalia está ejerciendo contra la clase trabajadora organizada, así como el silencio cómplice de las administraciones que deberían velar por el cumplimiento de los derechos laborales y de los servicios públicos".

Así, el comité de empresa, en manos de CGT, ha alertado tras el primer paro del pasado viernes que la concesionaria no tiene en absoluto ninguna intención de dialogar o negociar.

Del mismo modo alertan la Generalitat, "responsable directa de la adjudicación del contrato del servicio", "ha abandonado sus responsabilidades de fiscalización y seguimiento, abriendo la puerta a una privatización encubierta de un servicio público esencial".