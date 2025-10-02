La Generalitat reafirma su compromiso de abrir un nuevo centro de turismo de interior en Alcoy

La Generalitat reitera su compromiso para ubicar en el Parque Tecnológico de Rodes el Centro de Turismo de Interior (CdT+i), un traslado que lleva bloqueado casi un año.

El director general de Turismo, Israel Martínez, ha mantenido este jueves una reunión institucional con el alcalde de Alcoy, Toni Francés, y la concejal de Turismo, Lorena Zamorano, para "abordar el estado del proyecto del Centro de Turismo de Interior (CdT+i) de Rodes, así como para reforzar la apuesta conjunta por la formación turística en las comarcas del interior", según ha informado la Generalitat.

Todo después del "choque" de hace dos semanas entre ambas administraciones por el retraso en su puesta en marcha, ya que la Generalitat achacaba la demora a que el Ayuntamiento no realizó la petición formal hasta el 28 de agosto y el equipo de gobierno respondió que llevan desde enero solicitando formalizar el convenio para que cristalice el proyecto.

"La voluntad de ambas partes es la puesta en funcionamiento del nuevo CdT+i de Alcoy lo antes posible" Israel Martínez — Director general de Turismo

Tras el encuentro de este jueves, Martínez ha informado en un comunicado que “por parte de Turisme Comunitat Valenciana se mantiene el firme compromiso con la financiación, la formación y el desarrollo turístico del interior, y se seguirá trabajando para que el CdT+i de Rodes sea pronto una realidad, con la colaboración leal de todas las administraciones implicadas”.

Formalización del convenio

En este sentido, el director general de Turismo ha informado que “este encuentro ha servido para avanzar en la formalización del convenio para proceder a la apertura de las instalaciones”; y ha subrayado que “desde Turisme se ha manifestado la máxima disposición para colaborar en esta fase, con el objetivo de dotar al centro de una programación formativa estable, de calidad y con una gestión eficiente y sostenible en el tiempo”.

Otra imagen del encuentro / INFORMACIÓN

De este modo, Israel Martínez ha avanzado que “la voluntad de ambas partes es la puesta en funcionamiento del nuevo CdT+i de Alcoy lo antes posible, si todos los trámites se cumplen”.

“Desde la Generalitat - ha continuado-, buscamos que este nuevo CdT sea un referente en turismo de interior e innovación”. Al tiempo que ha querido destacar la colaboración conjunta de Turisme CV con el Ayuntamiento de Alcoy en el desarrollo de un modelo de CdT “totalmente optimizado para la comarca”.

Más reuniones

Asimismo, el director general de Turismo ha declarado que “seguiremos manteniendo futuras reuniones de trabajo con el Consistorio que deben culminar con la puesta en marcha del nuevo centro de formación”.

Durante este encuentro, desde la Generalitat se ha reiterado la apuesta estratégica por la formación turística, un pilar fundamental para la cualificación y profesionalización del sector. En este sentido, Israel Martínez ha subrayado que “la Red de Centros de Turismo (CdT) constituye una herramienta clave para acercar la formación especializada a todo el territorio”.

Batoi

En el caso de Alcoy, la Generalitat, según ha informado el director general de Turismo, ha garantizado la actividad formativa a través de los cursos que se desarrollan en el CIP FP Batoi, mientras se culmina el proceso administrativo del nuevo CdT+i de Rodes. “Desde 2020 hasta el primer semestre de 2025 se han impartido en la ciudad un total de 108 cursos con 1.389 participantes, y para estos meses de septiembre y octubre hay seis acciones formativas programadas”, ha añadido.