El impulso que recibe la futura Pinacoteca de Alcoy

Impulso para la futura Pinacoteca de Alcoy, cuya apertura se espera en los próximos meses. Este jueves ha tenido lugar la firma del convenio de colaboración entre Caixa Popular y el Ayuntamiento de Alcoy con el objetivo de poner en valor el patrimonio artístico de la ciudad a través del futuro MUDAA (Museu d’Art d’Alcoi)-La Pinacoteca.

El acto se ha celebrado en la sede de Caixa Popular y ha contado con la presencia de la directora general, Alicia Soler; el director de zona, Josep Manuel Llopis; y el director en Alcoy, Pablo de Gracia. Por parte del Consistorio han asistido el alcalde, Toni Francés, y el concejal de Patrimonio Cultural, Ignacio Trelis. Y la firma oficial del documento ha estado a cargo de Soler y Francés.

"Seguimos haciendo alianzas; el proyecto de la Pinacoteca está creciendo y con estas alianzas hace que el proyecto siga avanzando" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde ha explicado que «Caixa Popular aportará 15.000 euros al año, una cantidad que permitirá llevar a cabo diversas actividades así como la restauración y rehabilitación de obras de arte. Seguimos haciendo alianzas; el proyecto de la Pinacoteca está creciendo y con estas alianzas hace que el proyecto siga avanzando».

Implicación

Este acuerdo refuerza la implicación de ambas instituciones con la cultura, la conservación y la difusión del patrimonio artístico alcoyano. Gracias a esta alianza estratégica se desarrollarán diversas iniciativas vinculadas a la Pinacoteca, que albergará la colección municipal de arte y se convertirá en un espacio cultural de referencia en el territorio, según han recordado desde el Consistorio.

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo con la aportación económica de Caixa Popular destaca como intervención prioritaria la restauración de la obra "La mort d’un sant", del pintor alcoyano Fernando Cabrera Cantó, así como la preservación de otras piezas de la colección municipal.

El Ayuntamiento y Caixa Popular han firmado el convenio este jueves / INFORMACIÓN

Asimismo, el convenio permitirá organizar exposiciones temporales de calidad abiertas a toda la ciudadanía, adquirir obras de interés histórico y artístico que enriquezcan el fondo público e impulsar un programa educativo y de mediación cultural para acercar el museo a escolares, familias y nuevos públicos.

El Ayuntamiento de Alcoy, y en especial la concejalía de Patrimonio Cultural, ha expresado su agradecimiento a Caixa Popular por su sensibilidad y compromiso hacia el legado cultural alcoyano. Gracias a esta alianza, el MUDAA-La Pinacoteca se consolida como un proyecto de futuro destinado a proyectar el arte local y el patrimonio de la ciudad.