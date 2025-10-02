Así inicia Alcoy el ciclo festero de los Moros y Cristianos
La primera jornada del Campionat de Cotos calienta motores para el Mig Any que se celebrará el 25 de octubre
Alcoy ha iniciado ya el nuevo ciclo de los Moros y Cristianos con el Campionat de Cotos, dentro de los actos del Mig Any que culminará el próximo 25 de octubre con la celebración del ecuador festero.
El miércoles por la tarde noche dio inicio el Mig Any con la primera partida de cotos, como es tradicional, en la sede de la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos.
La segunda partida se celebrará en filà Verds el próximo martes.
