Así inicia Alcoy el ciclo festero de los Moros y Cristianos

Alcoy ha iniciado ya el nuevo ciclo de los Moros y Cristianos con el Campionat de Cotos, dentro de los actos del Mig Any que culminará el próximo 25 de octubre con la celebración del ecuador festero.

Primera eliminatoria de Cotos en imágenes / Juani Ruz

El miércoles por la tarde noche dio inicio el Mig Any con la primera partida de cotos, como es tradicional, en la sede de la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos.

Cuatro del Campionat de Cotos y resultados de la primera ronda / INFORMACIÓN

La segunda partida se celebrará en filà Verds el próximo martes.