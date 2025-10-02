Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así inicia Alcoy el ciclo festero de los Moros y Cristianos

La primera jornada del Campionat de Cotos calienta motores para el Mig Any que se celebrará el 25 de octubre

Arranca el Mig Any con la primera partida del Campeonato de Cotos

Juani Ruz

Jose A. Rico

Alcoy ha iniciado ya el nuevo ciclo de los Moros y Cristianos con el Campionat de Cotos, dentro de los actos del Mig Any que culminará el próximo 25 de octubre con la celebración del ecuador festero.

Primera eliminatoria de Cotos en imágenes

Primera eliminatoria de Cotos en imágenes / Juani Ruz

El miércoles por la tarde noche dio inicio el Mig Any con la primera partida de cotos, como es tradicional, en la sede de la Sociedad de Antiguos Alumnos Salesianos.

Noticias relacionadas y más

Cuatro del Campionat de Cotos y resultados de la primera ronda

Cuatro del Campionat de Cotos y resultados de la primera ronda / INFORMACIÓN

La segunda partida se celebrará en filà Verds el próximo martes.

