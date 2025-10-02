Medio millar de personas exigen en Alcoy el cese del genocidio de Israel
Los participantes muestran su respaldo a la flotilla interceptada y reclaman medidas para frenar la masacre
Cientos de personas han exigido este jueves en Alcoy el cese del genocidio de Israel sobre la población de Gaza.
Los participantes han mostrado su apoyo a la flotilla interceptada por la armada israelí y han reclamado medidas al Gobierno central para cortar cualquier comercio con el país hebreo.
La movilización, que ha reunido a más de 500 personas según la organización, ha contado con la presencia de representantes de PSOE, Compromís y Guanyar de l'Alcoià y El Comtat.
Los participantes han acudido con banderas palestinas y pancartas en la que reclamaban libertad para Palestina, muestran su respaldo a la flotilla y piden que la justicia caiga sobre Trump y Netanyahu.
En la lectura del manifiesto han "condenado de forma taxativa el asalto y la intervención militar contra la flotilla Global Sumud, una iniciativa civil humanitaria que intentaba aportar ayuda y visibilidad en la población de Gaza".
Así, han manifestado que "rechazamos rotundamente el uso de la fuerza contra barcos civiles no armados. Denunciamos que la actuación contra la flotilla incluye interceptar aviones en alta mar, abordajes y maniobras que ponen en peligro la vida y la integridad de personas voluntarias y pacíficas", finalizando la intervención con un "viva Palestina libre".
Convocatoria
"Esta agresión no es solo contra una embarcación, sino contra la dignidad, la solidaridad y la libertad de los pueblos. Han atacado la flotilla que llevaba ayuda humanitaria, han callado voces que solo querían llevar esperanza. No podemos mirar hacia otro lado", explican en la convocatoria de la concentración.
"Ante la injusticia, el silencio es complicidad. Ante la represión, la respuesta tiene que ser colectiva. Ante el abuso, nuestra fuerza es la calle", destacando que la concentración es "por las víctimas, por la verdad, por la paz. Porque no nos acallarán. Porque la solidaridad no se asalta. Porque si tocan a una, nos tocan a todas".
