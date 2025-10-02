El libro de versiones musicales de San Jorge en Alcoy

La Asociación de San Jorge ha presentado este jueves un libro que recopila todas las versiones del himno al patrón de Alcoy, incorporando además uno nuevo para orquesta. Una iniciativa que el presidente Francisco García ha enmarcado también en los actos que se celebrarán en 2026 con motivo de los 750 años del patronazgo de San Jorge.

Los festeros han dado a conocer este libro junto con los actos previstos para el Mig Any, que desembocará en la celebración del 25 de octubre del medio año festero, así como los premiados en diferentes concursos. Y para ello García ha estado acompañado por el vocal de la asociación Quique Villar y el asesor musical, José del Valle.

Del Valle ha recordado que hay un libro manuscrito de Ernesto Valor Calatayud en el que este hace un recopilatorio de música religiosa y otras piezas de música festera, donde se encuentran versiones diferentes del himno San Jorge, conocido como "Insigne Mártir", obra de Enrique Juan Merín. Una composición que fue aprobada como el himno oficial por la asociación en 1965, hace ya seis décadas.

Y ha señalado que "este libro es un manuscrito, pero no hay una edición impresa. Por lo tanto, vimos conveniente de hacer una edición en condiciones y donde recogemos todas las versiones que hay, porque resulta que hay muchas versiones".

"La versión de orquesta no existía porque cuando se tocaba en orquesta era la versión de banda en partituras de orquesta" José del Valle — Asesor musical de la Asociación de San Jorge de Alcoy

Y es que hay versiones para órgano, que es de Juan Bautista Carbonell, el primero que versionó el himno, otra para orquesta de cuerda, otra para banda de Amando Blanquer Ponsoda -que es la que se utiliza normalmente-, otra versión de órgano, de piano... y "faltaba una versión de orquesta" que ha hecho el propio Del Valle, uniendo las dos versiones iniciales de Juan Bautista Carbonell y de Amando Blanquer.

El asesor musical ha explicado que "la versión de orquesta no existía porque cuando se tocaba en orquesta era la versión de banda en partituras de orquesta", con lo que se ha querido "normalizar la situación". Y esta unión de las versiones se estrenó en el Triduo de este año y en la misa del día San Jorge.

Concursos

En cuanto al LVII Concurso de Composición de Música Festera, Premio "Amando Blanquer Ponsoda", en la modalidad de Marcha Cristiana, el presidente de la asociación ha informado que una vez estudiadas por el jurado las obras presentadas, 13 han cumplido con las bases de la convocatoria, una cifra muy destacada.

Y ha anunciado que "Llaor festera", de Ferran Lluís Martínez i Silvestre, ha sido la vencedora, siendo finalista "...I brille la llum ardenta!"

En cuanto al XXXVII Concurs de Teatre, los ganadores han sido "La tempesta" de Óscar Martínez Albero, en la modalidad de sainete o comedia de ambiente festero alcoyano; y "I love you a cabassades" de Jordi Grau Ripoll, presentada bajo el lema "El bequetero volador", en la modalidad de microsainete festero.

Programa del Mig Any

Y en cuanto a la programación del Mig Any, que arrancó el miércoles con el inicio del Campionat de Cotos, el vocal de la asociación Quique Villar ha explicado que este viernes se inaugura la exposición "San Jorge Universal" en la Mutua de Levante a las 19:00 horas, a cargo de la filà Andaluces.

El domingo se realizará el tradicional concurso de pintura infantil en el patio de la asociación, el 16 de octubre se inaugurará la exposición de fotografía, se presentará una lona conmemorativa del 750 aniversario del patronazgo en la fachada del MAF y se dará a conocer también una sala dedicada a José Pascual Sellés.

Además, el 18 de octubre se presentarán los cargos festeros de 2026 y el 25 será el Mig Any.