Esta es la condena que Alcoy ha aprobado por el genocidio de Israel
El pleno aprueba una moción de apoyo al pueblo palestino y contra la masacre con la abstención de PP y el voto en contra de Vox
Alcoy ha mostrado este viernes su respaldo al pueblo de Gaza y ha condenado enérgicamente la masacre que está perpetrando Israel. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción conjunta de PSOE, Compromís y Guanyar para mostrar el apoyo de la ciudad al pueblo palestino "ante la situación de genocidio y vulneración sistemática de los derechos humanos que sufre desde hace décadas".
La moción, titulada para apoyar al pueblo de Palestina contra el genocidio, condena las políticas de ocupación y violencia de Israel, exige el cumplimiento del derecho internacional y manifiesta la adhesión del Ayuntamiento de Alcoy al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).
Y en el pleno ordinario ha sido respaldada por los tres partidos de izquierdas, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.
Entre los puntos de acuerdo aprobados destacan la condena al genocidio perpetrado por Israel, el apoyo explícito a las personas que participan en la flotilla internacional por la libertad -entre ellas el diputado alcoyano Juan Bordera- y la defensa de hacer efectivas las órdenes de detención internacionales contra Benjamin Netanyahu y otros altos cargos israelíes.
Embargo
El Ayuntamiento también insta al gobierno español a continuar impulsando políticas contundentes de condena y actuación, como el embargo de armas, la prohibición de tránsito de barcos y aeronaves con destino militar a Israel, y la ampliación de la ayuda humanitaria y la cooperación en salud, alimentación y apoyo institucional a Palestina.
"Estamos al lado del pueblo palestino y de los valores universales de la justicia y la dignidad humana"
El alcalde de Alcoy, Toni Francés (PSOE), ha subrayado que "hoy Alcoy envía un mensaje claro y rotundo: estamos al lado del pueblo palestino y de los valores universales de la justicia y la dignidad humana. Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio y nuestra ciudad no puede callar ante una vulneración tan grave del derecho internacional y de los derechos humanos".
El vicealcalde Àlex Cerradelo (Compromís) ha señalado que "desde Alcoy hay que alzar la voz contra el genocidio en Palestina y condenar las acciones de Israel, que han causado más de 66.000 muertos y más de 168.000 heridos".
"Hay que poner en valor la labor de la flotilla humanitaria en la que viajaba el diputado alcoyano Juan Bordera y que ha sido asaltada ilegalmente por el ejército de Israel"
Además, ha querido "poner en valor la labor de la flotilla humanitaria en la que viajaba el diputado alcoyano Juan Bordera y que ha sido asaltada ilegalmente por el ejército de Israel. Desde la Global Sumud Flotilla han demostrado la importancia de las movilizaciones sociales a favor de los derechos del pueblo palestino".
Y el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha añadido que la flotilla ha sido "la mayor misión ciudadana de ayuda humanitaria organizada con destino a Gaza. La determinación de la sociedad civil frente al cinismo y la inoperancia de los gobiernos mundiales".
"La flotilla es la mayor misión ciudadana de ayuda humanitaria organizada con destino a Gaza"
La moción aprobada reafirma la trayectoria de Alcoy como ciudad comprometida con la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional. Ante la grave situación que atraviesa Palestina, el Consistorio "no solo condena la violencia y la ocupación, sino que también acuerda trasladar esta posición al Gobierno del Estado, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Delegación del Gobierno y a los organizadores de la Flotilla por la Libertad".
Con este posicionamiento, Alcoy suma su voz a las numerosas ciudades e instituciones que, en todo el mundo, reclaman el fin inmediato del bloqueo a Gaza y del genocidio contra el pueblo palestino.
PP y Vox
Desde el PP su edil Santiago Carbonell han mostrado su rechazo a los atentados de Hamás, que han calificado de "aberración", y la "mucho peor" y "desproporcionada" reacción de Israel, aunque los populares se han abstenido al considerar que la moción tenía un "fuerte carácter partidista" y es un tema que más que tratarse en un pleno municipal, debería abordarse en el Congreso de los Diputados.
Y el edil de Vox David Abad ha justificado su rechazo en que no se pide la liberación de los rehenes que quedan en manos de Hamás y los problemas legales que puede comportar respaldar un boicot a los productos de Israel, criticando a la flotilla y "sus mentiras", y llegando a realizar una comparación sobre la detención que se pide de Netanyahu con la pendiente de Puigdemont que no reclama el pleno.
