Esta es la condena que Alcoy ha aprobado por el genocidio de Israel

Alcoy ha mostrado este viernes su respaldo al pueblo de Gaza y ha condenado enérgicamente la masacre que está perpetrando Israel. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado una moción conjunta de PSOE, Compromís y Guanyar para mostrar el apoyo de la ciudad al pueblo palestino "ante la situación de genocidio y vulneración sistemática de los derechos humanos que sufre desde hace décadas".

La moción, titulada para apoyar al pueblo de Palestina contra el genocidio, condena las políticas de ocupación y violencia de Israel, exige el cumplimiento del derecho internacional y manifiesta la adhesión del Ayuntamiento de Alcoy al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones).

Y en el pleno ordinario ha sido respaldada por los tres partidos de izquierdas, mientras que el PP se ha abstenido y Vox ha votado en contra.

Otra imagen del pleno / Juani Ruz

Entre los puntos de acuerdo aprobados destacan la condena al genocidio perpetrado por Israel, el apoyo explícito a las personas que participan en la flotilla internacional por la libertad -entre ellas el diputado alcoyano Juan Bordera- y la defensa de hacer efectivas las órdenes de detención internacionales contra Benjamin Netanyahu y otros altos cargos israelíes.

Embargo

El Ayuntamiento también insta al gobierno español a continuar impulsando políticas contundentes de condena y actuación, como el embargo de armas, la prohibición de tránsito de barcos y aeronaves con destino militar a Israel, y la ampliación de la ayuda humanitaria y la cooperación en salud, alimentación y apoyo institucional a Palestina.

"Estamos al lado del pueblo palestino y de los valores universales de la justicia y la dignidad humana" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés (PSOE), ha subrayado que "hoy Alcoy envía un mensaje claro y rotundo: estamos al lado del pueblo palestino y de los valores universales de la justicia y la dignidad humana. Lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio y nuestra ciudad no puede callar ante una vulneración tan grave del derecho internacional y de los derechos humanos".

El vicealcalde Àlex Cerradelo (Compromís) ha señalado que "desde Alcoy hay que alzar la voz contra el genocidio en Palestina y condenar las acciones de Israel, que han causado más de 66.000 muertos y más de 168.000 heridos".

"Hay que poner en valor la labor de la flotilla humanitaria en la que viajaba el diputado alcoyano Juan Bordera y que ha sido asaltada ilegalmente por el ejército de Israel" Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

Además, ha querido "poner en valor la labor de la flotilla humanitaria en la que viajaba el diputado alcoyano Juan Bordera y que ha sido asaltada ilegalmente por el ejército de Israel. Desde la Global Sumud Flotilla han demostrado la importancia de las movilizaciones sociales a favor de los derechos del pueblo palestino".

Y el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha añadido que la flotilla ha sido "la mayor misión ciudadana de ayuda humanitaria organizada con destino a Gaza. La determinación de la sociedad civil frente al cinismo y la inoperancia de los gobiernos mundiales".

"La flotilla es la mayor misión ciudadana de ayuda humanitaria organizada con destino a Gaza" Sergi Rodríguez — Portavoz de Guanyar Alcoi

La moción aprobada reafirma la trayectoria de Alcoy como ciudad comprometida con la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional. Ante la grave situación que atraviesa Palestina, el Consistorio "no solo condena la violencia y la ocupación, sino que también acuerda trasladar esta posición al Gobierno del Estado, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Delegación del Gobierno y a los organizadores de la Flotilla por la Libertad".

Con este posicionamiento, Alcoy suma su voz a las numerosas ciudades e instituciones que, en todo el mundo, reclaman el fin inmediato del bloqueo a Gaza y del genocidio contra el pueblo palestino.

PP y Vox

Desde el PP su edil Santiago Carbonell han mostrado su rechazo a los atentados de Hamás, que han calificado de "aberración", y la "mucho peor" y "desproporcionada" reacción de Israel, aunque los populares se han abstenido al considerar que la moción tenía un "fuerte carácter partidista" y es un tema que más que tratarse en un pleno municipal, debería abordarse en el Congreso de los Diputados.

Y el edil de Vox David Abad ha justificado su rechazo en que no se pide la liberación de los rehenes que quedan en manos de Hamás y los problemas legales que puede comportar respaldar un boicot a los productos de Israel, criticando a la flotilla y "sus mentiras", y llegando a realizar una comparación sobre la detención que se pide de Netanyahu con la pendiente de Puigdemont que no reclama el pleno.