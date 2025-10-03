La Fira de Tots Sants calienta motores

Cuenta atrás para la Fira de Tots Sants de Cocentaina. La edición número 679 calienta ya motores a falta de menos de un mes. Y este viernes por la noche se ha presentado en un acto que se ha celebrado en la rotonda del Cavall de Fira, que ha sido por primera vez escenario de este acto.

El cartel de la 679 edición, que se ha presentado este viernes / Juani Ruz

Este año la feria se desarrollará del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. Y ha sido la periodista contestana Carolina Ferre la encargada de conducir un acto que ha sido especialmente emotivo, ya que se ha celebrado el acto de clausura que se suspendió en la edición del año pasado en señal de luto por la trágica dana de Valencia. Así, ha tenido lugar el espectáculo piromusical de Els Dimonis Rafolins y Faixa.

Así ha sido la presentación del cartel de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025 / Juani Ruz

Del mismo modo se ha presentado el cartel de la Fira, obra del artista alcoyano Óscar Climent Llàcer.

Y en el acto ha participado también la Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer i Altres Malalts Dependents de Cocentaina i Comarca (Afama), colectivo en el que recaerá el honor de leer en el arranque del certamen el Privilegi, la autorización concedida a la villa condal en 1346 por parte del Rei Pere IV El Cerimoniós para poder celebrar una feria con carácter anual.