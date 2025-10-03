Normalidad en la segunda jornada de huelga de La Alcoyana
La empresa afirma que se cumplen los servicios mínimos y no se registran incidentes, aunque en Aigües se han quedado sin conexión con El Campello
Normalidad en líneas generales en la huelga de autobuses de La Alcoyana, cumpliendo con los servicios mínimos en El Comtat, l'Alcoià y l'Alacantí, según ha informado la concesionaria Vectalia.
El segundo paro convocado en una semana por el comité de empresa de La Alcoyana,que reclama mejoras en las condiciones laborales de los conductores, se está desarrollando "sin incidentes destacables y los servicios mínimos han salido con normalidad".
De cualquier forma "la empresa lamenta las molestias que esta protesta pueda ocasionar a los usuarios del transporte público".
La empresa insiste en que sigue abierta al diálogo pero que no puede aceptar todas las reivindicaciones de los trabajadores
Pese a la falta de incidencias en líneas generales, el Ayuntamiento de Aigües sí que ha alertado que se han incumplido los servicios mínimos, dejando a primera hora sin conexión con El Campello, por lo que iba a reclamar responsabilidades. Desde la empresa han explicado que este problema se ha debido a una enfermedad del conductor.
Negociaciones
Vectalia ha recordado que mantiene "abierta la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores, y ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial".
Inviable
Así, desde la concesionaria han insistido en que "atender el 100% de las peticiones sindicales supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa, dejándola fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante y poniendo en riesgo su supervivencia".
"Las actuales condiciones salariales de la plantilla de conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en convenios colectivos que están vigentes hasta final de este año, y todos ellos contemplan mejoras laborales respecto a las condiciones fijadas en el convenio provincial del sector", han agregado.
Noticia en elaboración
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué no ha llovido todo lo esperado pese a la alerta naranja en Alicante?
- Aemet rebaja la alerta a amarilla tras dejar las tormentas más de 70 litros
- Un menor de 17 años muere en un accidente de moto en Alcoy
- Esta es la previsión para el otoño en la provincia de Alicante tras el verano más cálido de la historia
- El Gobierno central obliga a la Generalitat a anular la prohibición del uso de drones recreativos en los espacios naturales
- Alerta por lluvias en Alicante: el riesgo llega a partir del mediodía y se pueden acumular hasta 100 litros
- La reacción (inaceptable) ante una multa de la Policía de Banyeres por la que acaba detenido
- Los agentes medioambientales denuncian la retirada de sus competencias de control sobre la caza mayor