Normalidad en la segunda jornada de huelga de La Alcoyana

Normalidad en líneas generales en la huelga de autobuses de La Alcoyana, cumpliendo con los servicios mínimos en El Comtat, l'Alcoià y l'Alacantí, según ha informado la concesionaria Vectalia.

El segundo paro convocado en una semana por el comité de empresa de La Alcoyana,que reclama mejoras en las condiciones laborales de los conductores, se está desarrollando "sin incidentes destacables y los servicios mínimos han salido con normalidad".

De cualquier forma "la empresa lamenta las molestias que esta protesta pueda ocasionar a los usuarios del transporte público".

La empresa insiste en que sigue abierta al diálogo pero que no puede aceptar todas las reivindicaciones de los trabajadores

Pese a la falta de incidencias en líneas generales, el Ayuntamiento de Aigües sí que ha alertado que se han incumplido los servicios mínimos, dejando a primera hora sin conexión con El Campello, por lo que iba a reclamar responsabilidades. Desde la empresa han explicado que este problema se ha debido a una enfermedad del conductor.

Negociaciones

Vectalia ha recordado que mantiene "abierta la vía del diálogo con los representantes de los trabajadores, y ya están en vigor varias de las medidas que formaban parte de su plataforma de reivindicaciones inicial".

Inviable

Así, desde la concesionaria han insistido en que "atender el 100% de las peticiones sindicales supondría un incremento de costes inasumible para la viabilidad de la empresa, dejándola fuera del mercado de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Alicante y poniendo en riesgo su supervivencia".

"Las actuales condiciones salariales de la plantilla de conductores de los dos centros de trabajo en los que se ha convocado la huelga se basan en convenios colectivos que están vigentes hasta final de este año, y todos ellos contemplan mejoras laborales respecto a las condiciones fijadas en el convenio provincial del sector", han agregado.

Noticia en elaboración