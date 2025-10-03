La reivindicación en Alcoy y Muro de la nieta del último presidente de la II República

Restitución de la historia y la memoria democrática y acabar con las falsedades difundidas por el franquismo. Es lo que ha reclamado en Alcoy y Muro Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, el último presidente democrático del gobierno de España antes de los 40 años de dictadura.

El Fórum por la Memoria Histórica y Democrática en Cocentaina está desarrollando la IV edición de las Jornadas de Memoria Democrática del Alcoià y El Comtat, que se celebran entre el 18 de septiembre y el 23 de octubre. Y tiene a Carmen Negrín como una de sus invitadas, cuyo abuelo accedió en 1937 a la presidencia del Consejo de Ministros de la II República, siendo Manuel Azaña el presidente de la II República.

Negrín con el alcalde de Alcoy y los portavoces de Compromís y Guanyar / Juani Ruz

Estas jornadas, ya consolidadas como un referente en la comarca, tienen como objetivo recuperar la memoria histórica, dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y concienciar a la sociedad sobre la importancia de preservar los valores democráticos.

Este viernes la nieta de Negrín tiene previsto ofrecer una conferencia en el IVAM CADA Alcoy (19:30 horas), para profundizar en la necesidad de restituir la historia y la memoria democrática de la República y la Guerra Civil. Y previamente ha participado en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Alcoy para dar a conocer su proyecto de recuperación histórica y reivindicar la figura de su abuelo.

"Recuperar la memoria histórica significa reconocer el esfuerzo de una persona que primero se dedicó a la medicina y luego a la política, con la prioridad de defender la democracia y los derechos humanos" Carmen Negrín — Nieta de Juan Negrín, último presidente de la II República

Carmen Negrín ha explicado que su trabajo busca "restituir la historia con transparencia y rigor. Los archivos que mostramos no son míos; fueron custodiados por mi abuelo Juan Negrín durante el exilio. Él conservó todos los documentos mientras fue ministro y presidente de la República, garantizando que pudieran preservarse y devolverse a España de manera segura. Gracias a ello, hoy podemos reconstruir el pasado y combatir las mentiras que han circulado durante décadas sobre la República y sobre su figura".

Negrín durante su visita al Ayuntamiento de Alcoy / Juani Ruz

Carmen añadió que "el franquismo difundió numerosos bulos sobre mi familia y sobre Juan Negrín, acusándolo injustamente de responsabilidades e intenciones que nunca tuvo. Recuperar la memoria histórica significa reconocer el esfuerzo de una persona que primero se dedicó a la medicina y luego a la política, con la prioridad de defender la democracia y los derechos humanos".

"Trabajamos por la recuperación de la memoria histórica, porque los 40 años de dictadura instauraron el terror, silenciaron a quienes pensaban diferente y dejaron secuelas que aún perduran" Toni Francés — Alcalde de Alcoy

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha destacado: "Es un honor muy grande contar hoy con Carmen Negrín en nuestra ciudad. Agradecemos al Fórum por la Memoria Histórica y Democrática en Cocentaina todo su esfuerzo y dedicación, que nos permite traer figuras tan importantes como Carmen".

Y ha apuntado que "como ayuntamiento, trabajamos por la recuperación de la memoria histórica, porque los cuarenta años de dictadura instauraron el terror, silenciaron a quienes pensaban diferente y dejaron secuelas que aún perduran. Una de estas secuelas es la desinformación que aún circula sobre la República y sus representantes».

"Es necesario que políticos, profesores, entidades cívicas y la ciudadanía crean en esta iniciativa y participen activamente" Bernando Reig, — Representante del Fórum por la Memoria Histórica y Democrática

Bernando Reig, representante del Fórum por la Memoria Histórica y Democrática, ha manifestado que "hace siete años creamos esta entidad porque era necesario aclarar cómo se ha contado la historia durante los últimos 80 años".

Y ha recordado que "somos un colectivo que necesita el apoyo institucional para organizar actos y traer figuras tan relevantes como Carmen Negrín. Es necesario que políticos, profesores, entidades cívicas y la ciudadanía crean en esta iniciativa y participen activamente".

"Recuperar la memoria no solo significa restaurar la dignidad de las víctimas, sino también comprender nuestra sociedad hoy" Àlex Cerradelo — Vicealcalde de Alcoy

El vicealcalde, Àlex Cerradelo, ha subrayado la importancia de vincular la memoria histórica con la realidad actual: "Recuperar la memoria no solo significa restaurar la dignidad de las víctimas, sino también comprender nuestra sociedad hoy. Vemos cómo se vuelve a deshumanizar a las personas migrantes, se niega la violencia contra las mujeres y se ataca al colectivo LGTBI. La memoria histórica sirve para combatir falsedades y prejuicios, y agradecemos a Carmen su trabajo para clarificar mentiras y promover la verdad".

Visita a Muro

Por su parte el Ayuntamiento de Muro ha explicado que este viernes Negrín también ha visitado la localidad, donde ha explicado "cómo la República consiguió salvaguardar la memoria viva de la administración con un trabajo de archivo y protección, así como la documentación privada que el presidente Negrín atesoró y que a estas alturas se divulga y custodia gracias a la fundación Juan Negrín".

Negrín, en el salón del pleno de Muro, con el alcalde a la izquierda / INFORMACIÓN

"Carmen Negrín es heredera de un legado democrático que se tiene que conocer y transmitir para explicar de donde se viene y hacia dónde queremos crecer", agradeciendo también el Consistorio murero la labor de Fórum por la Memoria Histórica y Democrática en Cocentaina

Las IV Jornadas de Memoria Democrática continuarán hasta el 23 de octubre con conferencias, actividades y actos que refuerzan la conciencia cívica y democrática en la comarca, recuperan la dignidad de las víctimas y recuerdan la importancia de defender la democracia frente a la amenaza de discursos autoritarios y totalitarios.