El "no" rotundo de los centros de l'Alcoià y El Comtat al traslado de la selectividad a San Vicente

No rotundo a la supresión de los tribunales de la selectividad de Alcoy. Los diez centros educativos de l'Alcoià y El Comtat que se van a ver afectados por el traslado de las pruebas de las Pruebas de Acceso Universitario (PAU) al Campus de San Vicente del Raspeig han expresado este viernes su rechazo a la medida acordada por la Universidad de Alicante de cara al próximo año.

La medida anunciada por la UA también se ha encontrado con la oposición de los ayuntamientos, lo que llevó a que se reunieran los alcaldes de Alcoy, Muro y Cocentaina el mes pasado con la rectora Amparo Navarro para abrir una vía de diálogo para buscar una solución, para lo que se ha creado una comisión.

Y es que la preocupación por este traslado es máxima en la comunidad educativa, sobre todo en los centros con alumnado que tendrá que someterse a la PAU, que hasta ahora dependían de los tribunales de Alcoy.

Reunión mantenida por la rectora con alcaldes y concejales de l'Alcoià y El Comtat el mes pasado / INFORMACIÓN

Así, los claustros del profesorado y las asociaciones de familias de alumnas del CIPFP Batoi, el Colegio La Salle, el Colegio Santo Roc, la Escuela de Arte y Superior de Diseño, el IES Andreu Sempere, el IES Cotes Baixes y la IES Padre Vitoria, todos ellos de Alcoy, y los del IES Profesor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola, el IES Pare Arques de Cocentaina y la IES Serra Mariola de Muro han firmado una carta abierta para rechazar la medida.

"Absoluto desacuerdo"

En el escrito "queremos manifestar nuestro absoluto desacuerdo con la decisión tomada desde la Universidad de Alicante de suprimir los tribunales de las PAU situados en Alcoy, para centralizar las pruebas en el campus de San Vicente del Raspeig".

"Las justificaciones aportadas, además de haberse adoptado unilateralmente y sin ningún consenso, nos parecen muy poco fundamentadas. Argumentos como 'reforzar la seguridad, la equidad y la calidad organizativa', 'establecer protocolos homogéneos y altamente supervisados', y ofrecer 'un contexto seguro, accesible y muy coordinado' no tienen ningún sentido", han destacado.

Alertan que las justificaciones de "equidad" y "seguridad" que da la UA no tienen sentido y que la selectividad lleva 40 años realizándose en Alcoy

Y es que han recordado que "llevamos más de cuatro décadas haciendo las PAU en Alcoy, primero entre diferentes institutos como sedes de los tribunales y, desde hace unos años, a las magníficas instalaciones del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV). Nuestro alumnado se siente cómodo y no hemos puesto nunca en cuestión la eficacia de estos tribunales".

"Las únicas reclamaciones puntuales han sido relativas a correcciones, pero esa es una circunstancia independiente a la localización. Poner en entredicho la eficiencia de los tribunales de Alcoy es poco menos que insultante", han lamentado.

El traslado obligaría a contratar 9 autobuses durante tres días para desplazar a 400 alumnos

"También se aduce un 'mayor gasto económico' para la Universidad", lo cual reconocen que es "evidente", pero se preguntan si "han valorado lo que supone desplazar aproximadamente 400 alumnos, al mismo tiempo, durante tres días consecutivos en San Vicente. Para garantizar su seguridad y no tener problemas de acceso en el campus –como, nos consta, se han producido en otras convocatorias–, tendremos que habilitar 8 o 9 autobuses cada día. Por supuesto, la Universidad no asumirá ese gasto".

Desplazamientos desde el interior de El Comtat

Pero es que además recuerdan que "sobre el mapa, los 50 kilómetros que hay desde Alcoy parecen pocos, pero la realidad de las comunicaciones en estas comarcas es que a un alumno de L'Orxa o Planes le cuesta 30 minutos llegar a Alcoy. Ahora habría que añadir unos 40 minutos más, con suerte. En el caso de Banyeres, también tardarían más de una hora. ¿Esto son criterios de equidad?".

Y recuerdan que "somos conscientes que también puede haber alumnado del Alto Vinalopó en circunstancias parecidas, pero en lugar de optar para perjudicar a todos, deberían de buscarse soluciones para esos centros educativos".

La UMH mantiene tribunales para la PAU en Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan, Orihuela y Torrevieja

Los diez centros destacan que "como ejemplo que de aquello que reivindicamos no es ningún desvarío, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche no tienen problema al mantener sus tribunales de las PAU en Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan, Orihuela y Torrevieja; la UPV dispone tribunales en Gandia, Alzira o Xàtiva; y la Universitat de València (UV) también tiene en Ontinyent".

"En cambio, la Universidad de Alicante solo ve problemas en los suyos de Alcoy. ¿De verdad no ofrecemos condiciones adecuadas para hacer las pruebas? Esta circunstancia, además, implica una evidente paradoja: nuestro alumnado tiene mucho más cerca el tribunal de Ontinyent de la UV; en concreto, la mitad de kilómetros y de tiempos de desplazamiento que en la Universidad de Alicante".

Aspecto psicológico

"Otro aspecto a considerar es el psicológico. No podemos entender por qué tenemos que someter nuestro alumnado a un estrés adicional en un momento clave de su vida de estudiante, aumentando el tiempo de transporte, trasladándolo a un entorno desconocido, haciéndolo esperar horas allí mientras se hacen exámenes de diferente opcionalidad, negándole el acompañamiento emocional que el profesorado de aquí ofrezcamos antes y después de cada prueba... cuando la solución es tan sencilla como dejarlo todo como hasta ahora. Si las cosas funcionan bien, hay que mejorarlas, no suprimirlas".

Juani Ruz

"Y para finalizar, independientemente de cuestiones logísticas y emocionales, tenemos un importante componente simbólico: vemos poco coherente que la Universidad pretenda impulsar extensiones como el Campus de Alcoy o la sede universitaria de Cocentaina, como ejemplos de vertebración del territorio, y al mismo tiempo le niega al alumnado de l'Alcoià y El Comtat la posibilidad de poder hacer los exámenes de acceso, muchos de ellos para esa misma Universidad, en un entorno conocido y confortable".

Por ello han insistido en que "queremos una Universidad próxima, no una institución centralista, carecida de sensibilidad y desconectada de la realidad social y geográfica de estas comarcas".

Primera de las acciones que estudian

"Esta carta abierta, la primera de varias acciones que estamos valorando como forma de protesta y reivindicación, pretende apoyar a las iniciativas emprendidas ya por nuestros ayuntamientos y los consejos escolares municipales, y también quiere conseguir el espaldarazo autonómico".

Por todo ello ruegan al Vicerrector de Estudiantes y Ocupación, Raúl Ruiz; al Director del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, Juan Matías Sepulcre; y en última instancia a la rectora Amparo Navarro "que reconsideren su decisión, que mantengan los tribunales de las PAU en Alcoy, y que la Universidad de Alicante demuestre, verdaderamente, que su nombre continúa refiriéndose en la provincia y no solo en la capital".