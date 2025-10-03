Los trabajadores de La Alcoyana denuncian uno servicios mínimos abusivos del 80 %

Los trabajadores de La Alcoyana han denunciado este viernes que los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, que se han elevado finalmente del 50 al 80 %, son "abusivos" y suponen un "intento de boicot" a la movilización de los empleados, que reclaman mejores condiciones laborales.

Después del paro realizado la pasada semana, este viernes se está repitiendo, afectando al transporte interurbano de l'Alcoià y El Comtat, denominado La Nueva Alcoyana, y al de l'Alacantí, denominado TAM -los conocidos como "autobuses azules"-.

Y desde el Comité de Empresa, en manos de CGT, han alertado que se ha subido del 50 % de servicios mínimos del pasado viernes al 80 % para este, lo que consideran un "boicot" a la movilización.

"Es un abuso el 80 % de servicios mínimos, es una coacción clara y una vulneración de los derechos fundamentales porque nos dejan sin recursos para fomentar una huelga" Ángel Serrano — Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y presidente del Comité de Huelga

Un representante de los trabajadores ha intervenido en el pleno de Alcoy que se ha celebrado este viernes en el Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, lugar donde se ha llevado a cabo la concentración. El trabajador ha pedido la implicación del Consistorio para buscar mejoras a sus condiciones laborales y acabar con los "incumplimientos" de la empresa concesionaria, Vectalia, que afectan tanto a los empleados como a los usuarios.

Vulneración

Han denunciado que "se están vulnerando los derechos de los trabajadores" y el "intento de boicot" por parte de la Generalitat, ya que "ayer -por el jueves- subió del 50 al 80 % los servicios mínimos". Han advertido que la situación es "insostenible" y está repercutiendo en la calidad del servicio en El Comtat y l'Alcoià, y en sus conexiones con Alicante.

Un momento de la concentración en la Plaza de España de Alcoy / Juani Ruz

Así, han insistido en reclamar una reunión con el Ayuntamiento, con el que ya mantuvieron un encuentro antes de la puesta en marcha del nuevo servicio de la Generalitat el pasado julio, solicitud que ha sido aceptada por el edil de Movilidad, Jordi Martínez, que ha pedido que formalizaran la solicitud por escrito.

Del mismo modo han alertado de deficiencias y problemas de seguridad en la estación de autobuses de Alcoy.

Precariedad

Y ya en la calle el delegado de Prevención de Riesgos Laborales y presidente del comité de huelga, Ángel Serrano, ha recordado que la Generalitat ha rechazado reunirse con los empleados, ya que considera que es un asunto interno de la empresa. Y han insistido en que "las principales reivindicaciones son que evidentemente tenemos un contrato precario, que nuestro convenio provincial no recoge toda la funcionalidad ni nuestra problemática, derivándonos a un convenio particular".

"Las principales reivindicaciones son que evidentemente tenemos un contrato precario, que nuestro convenio provincial no recoge toda la funcionalidad ni nuestra problemática" Ángel Serrano — Delegado de Prevención de Riesgos Laborales y presidente del Comité de Huelga

Así, Serrano ha denunciado que "la empresa continuamente nos deriva al convenio provincial en el cual no tenemos representación, y lo que pedimos es que se cumplan los contratos de emergencia y se regulen las subidas salariales y funcionales que tenemos derecho por los propios contratos firmados".

Seguimiento del 100 %

Y sobre el seguimiento de la huelga, han señalado que es del 100 %, recordando el abuso de los servicios mínimos: "Somos una plantilla de 50 conductores y que este viernes con estos servicios mínimos del 80 % cualquier persona puede comprender que 35 conductores o 37 hoy tenían que conducir y tenían que servir su trabajo para hacerlo legal y cumplir con los servicios mínimos como establece la ley".

Otro momento de la movilización / Juani Ruz

Así, "solo hemos podido ejercer el derecho a la huelga ocho posibles conductores porque el resto estaban de descanso" o trabajando. Por ello han insistido en que "es un abuso el 80 % de servicios mínimos, es una coacción clara y una vulneración de los derechos fundamentales porque nos dejan sin recursos para fomentar una huelga".

Y también han denunciado el mal estado de la flota de autobuses, con continuas reparaciones y que "hay muchos defectos que hoy en día no pasarían una ITV. No pensemos que un coche va sin frenos. Simplemente el hecho de que no tengan precintos en las puertas, que cualquier usuario puede apretar un botón y puede frenar un autobús de golpe, extintores sin revisar, espejos retrovisores estropeados, luces...".