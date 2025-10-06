Alcoy suma y sigue: 6,4 millones más hasta llegar ya a los 40 millones en fondos europeos

Alcoy sigue atrayendo fondos europeos, y lo hace ahora con el proyecto mejor valorado de la Comunidad Valenciana de los presentados al Plan EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local).

El Gobierno central ha concedido al Ayuntamiento 6,4 millones de euros en ayudas europeas para su proyecto Alcoi Connecta. Y son ya 40 millones los que ha conseguido el Consistorio de Europa en la última década, todo un éxito para una ciudad de 60.000 habitantes como Alcoy y una de las mayores cuantías obtenidas en la provincia de Alicante.

El Centro Cultural Mario Silvestre, cuya reforma se incluye entre los proyectos subvencionados / Juani Ruz

El pleno aprobó el febrero este Plan de Actuación Integral (PAI) con el objetivo de obtener hasta 9 millones en ayudas europeas. Y aunque el Ministerio de Hacienda ha reducido el máximo a repartir por municipio para poder llegar a más localidades, la propuesta alcoyana ha recibido 6,4 millones. Esto va a suponer una inversión total de 10,7 millones, ya que el Ayuntamiento aportará el 40 % restante del coste.

Entre las propuestas a ejecutar se incluye la tercera fase de Rodes, vivienda pública, la reforma de la Beniata para la ampliación del Campus de la UPV y el proyecto Vía Parque

Entre los proyectos que se proponen figuran la tercera fase del Parque Tecnológico de Rodes, vivienda pública, la reforma de la Beniata para facilitar la ampliación del Campus de la UPV o el proyecto Vía Parque. Y varias de las actuaciones ya están en ejecución.

El alcalde Toni Francés, el vicealcalde Àlex Cerradelo y la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó, han comparecido este lunes para dar a conocer esta gran noticia para la ciudad. Así, Francés ha destacado que el proyecto de Alcoy ha sido el mejor valorado de entre los 45 presentados en la Comunidad al Plan EDIL, de los que 15 han obtenido financiación, siendo nueve ayuntamientos de la provincia de Alicante, quedando fuera además grandes ciudades como Alicante, Elche u Orihuela.

Estas son las seis actuaciones que se van a financiar El PAI incluye seis actuaciones clave para la transformación urbana y social de Alcoy. Y el vicealcalde Àlex Cerradelo ha detallado estas propuestas, dos de ellas en ejecución y muy avanzadas. Y el coste de los trabajos se financia en un 60 % con fondos europeos: Edificio administrativo en el Parque Tecnológico de Rodes. Rehabilitación de patrimonio industrial (1.800 m²) para crear un espacio municipal con servicios digitales, culturales y formativos. Las obras se encuentran ya en fase final de ejecución. 4 millones de coste total. Vivienda pública de alquiler en Sant Mateu y La Sardina. Incremento de la oferta asequible con un modelo de cohousing intergeneracional. Obras en ejecución en Sant Mateu -a punto de finalizar-. 2,5 millones. Regeneración del talud de La Beniata. Transformación de un antiguo recinto industrial en un equipamiento polifuncional que conectará zonas vulnerables. 2,9 millones. Vía Parque. Creación de un eje verde y de esparcimiento aprovechando el antiguo trazado ferroviario para conectar y revitalizar zonas degradadas. 2,6 millones. Rehabilitación del Centro Cultural Mario Silvestre. Mejora de la experiencia de uso y la eficiencia energética de este espacio del Centro Histórico. 2 millones. Digitalización de la Administración. Nuevas aplicaciones TIC para mejorar la gestión municipal y la atención a la ciudadanía. En parte en ejecución. 1 millón de euros.

El alcalde ha explicado que "estamos satisfechos por haber conseguido esta nueva oportunidad de continuar transformando, modernizando y mejorando Alcoy. Contentos también, porque más allá de la parte económica, es un reconocimiento al trabajo, a la estrategia y el modelo de ciudad al que venimos trabajando desde hace años".

Y es que ha recordado que " desde el Edusi, que fue el primer proyecto europeo que conseguimos, pasando por todos los proyectos del Plan de Recuperación y Resiliencia y ahora el PAI, son 40 millones de euros el que han conseguido el Ayuntamiento de Alcoy en los últimos 10 o 12 años a través de los fondos europeos para esa tarea de regeneración, modernización y transformación de la ciudad de Alcoy".

Además, el primer edil ha destacado que "a día de hoy, el Ayuntamiento de Alcoy ha ejecutado ya el 50% del PAI. El 50% de esos 10,7 millones de euros ya están hechos. Y era uno de los criterios más importantes que valoraba en la hora de presentar los espacios, que fueron proyectos realistas, maduros y, sobre todo, proyectos tan importantes que la ciudad apuesta por ellos independientemente de la financiación que tenga".

Francés ha destacado que "no presentamos un proyecto para ver si nos dan una subvención y lo hacemos. No. Este proyecto es necesario y por tanto lo hacemos y además conseguimos más recursos para hacerlo realidad".

Ejecución

Y ha apuntado además que la alta ejecución de proyectos de Alcoy hace que pueda obtener más ayudas para completar estos proyectos hasta los 9 millones en ayudas que inicialmente se pedían. Así, ha recordado qque "en el último Edusi el Ayuntamiento de Alcoy ejecutó el 86% y fuimos de los ayuntamientos de España que más cumplieron".

Un congreso sobre el metaverso en Rodes, cuya tercera fase subvenciona Europa / INFORMACIÓN

Y es que ha apuntado que "ayuntamientos como Benidorm, Alicante o Elche ejecutaron entre un 20 y un 40% y por tanto tuvieron que devolver dinero a Europa. Y eso es lo que se quiere evitar en este caso. Por lo tanto, los ayuntamientos que son eficientes, que son eficaces y que cumplen, que hacen realidad sus proyectos, van a ser premiados".

Desarrollo

Por su parte la edil de Hacienda ha manifestado que "hoy es un día muy importante para el futuro de Alcoy porque presentamos el Plan de Actuación Integrado de Alcoi Connecta. Es una estrategia que pone las bases de una ciudad más cohesionada, más accesible, inclusiva y sostenible".

Una estrategia que arrancó en su día con la Edusi y ha venido teniendo una "continuidad coherente de un modelo de ciudad que apuesta por la planificación, la participación y la sostenibilidad", ha añadido Moltó.

Y el vicealcalde ha desgranado los proyectos incluidos en las ayudas, destacando que Rodes "permite retener talento" y ofrecer a las empresas espacios de innovación, y también se aborda el problema habitacional con la construcción de vivienda pública.