El origen ilícito de un museo único que está en la provincia de Alicante

135.000 mariposas disecadas fueron intervenidas por la Guardia Civil en Alicante a finales de los años 90, procedentes de Sudamérica y Asia. En esta operación se incautaron también más de un millar de coleópteros, saltamontes y arañas.

Procedían del tráfico ilegal de especies, una actividad muy lucrativa que pone en peligro animales y ecosistemas. Pero su destino, al igual que el de otras intervenciones de la Benemérita y Aduanas, ha sido otro muy diferente: concienciar de las amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad y crear un espacio único en España.

Arañas procedentes del tráfico ilegal que se exponen en el Museo de la Biodiversidad en Ibi, con su director al fondo / Juani Ruz

El Museo de la Biodiversidad (Mubio), ubicado en Ibi, es una institución singular por el origen de la mayor parte de sus fondos y su objetivo divulgativo. Y es que constituyó con las incautaciones realizadas por la Guardia Civil, el Servicio de Aduanas y la Generalitat Valenciana hace ya 20 años.

Un centro que se ha consolidado como todo un referente de la difusión de la biodiversidad a nivel nacional, de la mano de la Universidad de Alicante (UA) a través de su instituto de investigación, el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Cibio) y el Ayuntamiento de Ibi, mediante un acuerdo que se firmó hace ya dos décadas.

Las aves tienes también una amplia representación en la colección / Juani Ruz

Miles de arañas, mariposas y otros insectos, cocodrilos, tortugas, numerosas aves, osos, gacelas y otros muchos mamíferos, así como todo tipo de pieles, marfiles y corales... innumerables especies animales que forman parte de su colección. No todos sus fondos procedentes del comercio ilegal, sino también de investigaciones y donaciones.

En peligro

Se trata de un espacio expositivo y educativo que busca transmitir a la sociedad la importancia de la conservación de la naturaleza y cuáles son los impactos derivados de nuestras actividades, que ponen en peligro la existencia de miles de especies de fauna y de flora.

Mariposas intervenidas del tráfico ilícito en el Mubio / Juani Ruz

Y una actividad ilícita ha permitido que se haya creado un museo que ofrece en Ibi un recorrido educativo por la selva tropical, por la biodiversidad mediterránea o la sabana africana, transmitiendo el mensaje de conservación y mostrando el daño de la destrucción de biodiversidad.

Sus instalaciones se ubican en el centro de Ibi, en el espacio que ocupó la antigua fábrica juguetera Payá, rehabilitada para poder albergar estos fondos.

"Se trata de entender la conservación, entender la fauna y flora que viven en estos ecosistemas, así como la importancia de su conservación y cuáles son las amenazas que que sufren” Eduardo Galante — Director del Museo de la Biodiversidad

Y su director y fundador, el entomólogo Eduardo Galante, actualmente catedrático emérito de la UA, explica durante una visita de INFORMACIÓN que "el Museo de la Biodiversidad es un museo único en España, que su objetivo no es tanto ver animales y ecosistemas, sino entenderlos”.

Un momento de la visita de INFORMACIÓN al Museo de la Biodivesidad / Juani Ruz

Así, Galante destaca que “se trata de entender la conservación, entender la fauna y flora que viven en estos ecosistemas, así como la importancia de su conservación y cuáles son las amenazas que sufren”.

El origen ilícito

Por este motivo Galante recuerda que “el museo se inició con el material que requisaba la Guardia Civil, el Seprona, y las autoridades aduaneras así como los servicios de la Generalitat ligados a la ConsellerIa de Medio Ambiente”.

Exposiciones itinerantes El Mubio desarrolla diversas exposiciones itinerantes que llevan el mensaje de la conservación de la biodiversidad a administraciones, centros educativos y organizaciones ciudadanas de toda España. Entre ellas es de destacar dos exposiciones dirigidas a centros escolares “Te llevamos el Museo al Cole” y “Pequeños gestos para la conservación de la biodiversidad” que se instalan durante periodos de entre 2 y 4 semanas en el centro educativo que lo solicite.

Galante recuerda que “Aduanas, en aquel momento le sobrepasaba el problema de almacenamiento y conservación del material incautado y llegamos a un acuerdo para que todo este material se depositase en la UA”.

Un ejemplar de gineta en la zona dedicada al mediterráneo / Juani Ruz

Y apunta que “entonces me di cuenta de la importancia que podría tener el sacar todos estos ejemplares de aquellos sitios donde los teníamos almacenados en el Instituto de Investigación Cibio, para que sirvieran para transmitir a la sociedad el problema de la conservación de la biodiversidad y mostrar qué estábamos haciendo con la naturaleza los humanos”.

Perú y Malasia

Un ejemplo son las más de 135.000 mariposas requisadas de una única vez que procedían del tráfico ilegal en Perú y Malasia y de las que solo una mínima parte están expuestas actualmente en el museo, formando parte de la sala dedicada al tráfico ilegal de especies, donde se pone en evidencia el daño a la biodiversidad que causa este tráfico ilícito.

El museo ofrece 1.800 metros cuadrados de superficie expositiva con una gran variedad de animales / Juani Ruz

Galante ha señalado del mismo modo que solo un 1 % de los animales con los que se trafica ilegalmente sobreviven y llegan a su destino. Incluso los tratan con substancias que los adormecen para su traslado y el 99 % muere por el camino. Pero es un negocio muy lucrativo.

1.800 metros cuadrados

Así, el Museo de la Biodiversidad, desde sus orígenes, ha sido concebido como un espacio expositivo y de difusión de los valores de la conservación de la naturaleza y los problemas que actualmente llevan a su destrucción y pérdida de especies. A ello están destinados sus cerca de 1.800 metros cuadrados de superficie expositiva.

Las aves tienes un espacio muy relevante en el museo / Juani Ruz

Y uno de los pilares formativos de los programas desarrollados por el museo es dar a conocer el papel que las sociedades humanas tradicionales han tenido en el uso y gestión de la biodiversidad, y como nuestros ecosistemas son el fruto de las vicisitudes históricas y culturales que han influido y contribuido a la modelización paisajística del territorio y a la diversidad de organismos que en ellos viven.

50 piezas cedidas de Patrimonio Nacional La capacidad expositiva y los programas educativos del Museo de la Biodiversidad se han visto reforzados por el acuerdo de colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), que ha cedido en depósito más de 50 piezas de sus fondos museísticos del Patrimonio Nacional. Asimismo, se establecieron acuerdos con organismos como el Oceanogràfic de València o el Parque de las Ciencias Granada para el desarrollo de actividades expositivas y divulgativas. Estos acuerdos han permitido potenciar el Museo de la Biodiversidad, situándolo en la esfera nacional e internacional por sus programas de difusión de la diversidad biológica.

Todo este material expositivo procede de los fondos científicos del Instituto de Investigación Cibio, como resultado de proyectos de investigación, así como de ejemplares depositados en este instituto por las administraciones responsables de la conservación del medio ambiente, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y servicios de vigilancia aduanera, recibiendo regularmente depósitos de colecciones particulares de distintas procedencias.

Las tortugas también están presentes en el Mubio / Juani Ruz

Así, hay que destacar que el Mubio es miembro colaborador del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Tifies) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debido a que es el único museo español que ha dedicado una sala expositiva al problema del tráfico ilegal de especies.

Rincón del naturalista

En el museo, a través de diversas salas expositivas, iniciando su visita desde el rincón del naturalista, se informa al visitante sobre que es biodiversidad, el grave problema del tráfico ilegal de especies, la biodiversidad mediterránea, los usos tradicionales de la biodiversidad, los insectos imprescindibles para la vida, las selvas neotropicales, la sabana africana o la biodiversidad micológica.

Especies invasoras

Especies invasoras que amenazan la biodiversidad en el litoral memditeráneo / Juani Ruz

Y también permite entender el problema que representan especies invasoras como el mejillón cebra, el cangrejo rojo, el arruí, la malvasía canela o el picudo rojo… e incluso se puede ver entero un gigantesco nido de avispa asiática, que están asolando las colmenas en el norte de España, ya que se alimentan principalmente de abejas.

Un enjambre del temido avispón asiático, una especie invasora / Juani Ruz

Además, se trata de un espacio vivo donde se desarrollan a lo largo del año numerosas actividades y programas educativos para todos los niveles, para lo cual dispone de una amplia sala donde se organizan exposiciones temporales, charlas, actividades con familias y grupos de visitantes, recibiendo grupos de escolares casi a diario.

20.000 visitantes al año

El número de visitantes anuales fluctúa según años, acercándose a los 20.000 visitantes, siendo febrero el mes con mayor número de visitas, probablemente debido a las actividades desarrolladas y a las visitas de escolares todos los días del mes.

Una de las cajas intervenidas con un millar de arañas y otras especies, incorporadas al Mubio / Juani Ruz

Y es de destacar que desde el año 2020, coincidiendo con el año del covid, se ha incrementado en gran medida el número de escolares de centros educativos de toda la Comunidad Valenciana y provincias limítrofes que eligen la visita guiada al museo como la mejor opción entre las posibles actividades escolares fuera del centro.

A estas cifras hay que añadir los visitantes de las exposiciones itinerantes, que en algún año ha llegado a superar los 60.000 visitantes. Todo para mostrar la importancia de la biodiversidad y la necesidad de llevar a cabo políticas de conservación y concienciación.