Los ecologistas recurren la planta solar cuyo tendido afecta a la Font Roja y al Molinar

La Colla La Carrasca-Ecologistes en Acció ha presentado un recurso de alzada contra la planta fotovoltaica Benifallim I, cuyo tendido eléctrico afecta al parque natural de la Font Roja al conjunto histórico protegido del Molinar de Alcoy. Así, alertan ante la Generalitat de la falta de un auténtico estudio de alternativas y del "impacto inaceptable" de la línea de evacuación.

La presentación del recurso de alzada es un primer paso necesario para presentar un recurso contencioso-administrativo en el supuesto de que este se desestime. Y se ha formulado contra la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana que concede la autorización administrativa previa y de construcción para la central fotovoltaica FV BENIFALLIM I, en los términos de Benifallim y Penàguila, y a su tendido eléctrico de evacuación, que discurre por los términos de Penàguila y Alcoy.

Uno de los principales argumentos del recurso de alzada es la inexistencia de un auténtico estudio de alternativas, previa a la decisión de elección de la ubicación, que es el eje de todo estudio de impacto ambiental, según han explicado este martes desde el colectivo ecologista.

Alternativas inviables

La Carrasca recuerda que en este caso "la empresa promotora planteó alternativas inviables, elegidas deliberadamente en lugares inadecuados con la única finalidad de aparentar el cumplimiento de la legislación de impacto ambiental. Además, no hizo una valoración conjunta de las diferentes ubicaciones propuestas para la planta fotovoltaica y del tendido eléctrico de evacuación de cada una".

"Esa valoración conjunta habría comportado que se descartara desde el comienzo la ubicación de la central Benifallim I ante los graves impactos del tendido eléctrico aéreo", aseguran.

El Santuario de la Font Roja de Alcoy / Juani Ruz

Unos impactos que enumeran a continuación: "Infringe el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja; afecta las especies de pájaros prioritarias que motivaron la declaración de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierras de Mariola y de la Font Roja, principalmente el águila perdicera", destacando que una de las escasas parejas de la especie en la provincia de Alicante tiene el punto de cría a unos 600-700 metros de distancia de la línea.

Impacto paisajístico grave

Otras incidencias es que "tiene un impacto paisajístico grave", ya que afecta un ámbito calificado de "Muy alta calidad paisajística", y es incompatible con las determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y con las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.

Dos torres de casi 30 metros atravesarían el conjunto histórico protegido del Molinar

Del mismo modo denuncian que "afecta plenamente el Perímetro de Protección Visual del Conjunto Histórico del Molinar, con un impacto negativo sobre este recurso paisajístico de alto valor, tanto por el tendido eléctrico que lo atravesaría como por la construcción de dos torres eléctricas de 28 y 27 metros, la altura de un edificio de unas 8 plantas".

Además señala que "incumple las recomendaciones de la Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional Integrado Energía y Clima 2021-2030".

Deficiencias

Otros puntos del recurso son la "falta de una contestación razonada a las alegaciones presentadas, la desestimación injustificada de la alternativa cero, el sobredimensionamiento de la línea de evacuación, el estudio de integración paisajística incorrecto, el incumplimiento de la evaluación de repercusiones del proyecto sobre la Red Natura 2000, la farsa del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística, la incorrecta valoración del impacto sobre la vegetación de los terrenos forestales, etc".

Exceso de proyectos

La Carrasca-Ecologistas en Acción ha indicado que "actualmente ya hay un sobredimensionamiento de proyectos de energías renovables en el Estado español, fundamentalmente fotovoltaicos, que han solicitado y, en muchos casos, obtenido, permisos de acceso en las redes. Estos proyectos logran una potencia instalada muy superior a la prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima".

"Además del impacto social y ambiental de una ocupación de terrenos naturales y agrícolas muy superior a la necesaria, las consecuencias de este sobredimensionamiento afectan negativamente el sistema eléctrico", han alertado.

El grupo ecologista considera inaceptable que la "transición energética se deje en manos de grandes empresas y fondos de inversión, que acaparan más y más tierras en zonas rurales donde el terreno es más barato, creando una burbuja especulativa".

Placas en los tejados

En cambio, defienden que "el carácter altamente modular de la tecnología fotovoltaica la hace ideal para cubiertas de edificios, espacios antropizados y en caso necesario en la proximidad de los lugares de consumo, como pueden ser suelos próximos a ciudades, polígonos industriales, comerciales, etc".

"Esto reduce la necesidad de nuevas líneas de alta tensión para evacuar la energía fotovoltaica". Y también reclaman que se vincule el desarrollo de la energía fotovoltaica a la eficiencia energética y a la reducción del consumo energético.