Las familias se movilizan ante el traslado de la Selectividad de Alcoy a San Vicente

Las familias de l'Alcoià y El Comtat se movilizan ante el traslado a San Vicente del Raspeig de las pruebas de selectividad que tendrán lugar ya el próximo año.

Las asociaciones de padres y madres se han constituido en la plataforma "Les PAU a Casa", han recogido ya 3.000 firmas contra la medida que consideran muy perjudicial para los estudiantes, y solicitan una reunión con la UA para abordar este tema y tratar de dar marcha atrás.

Logo de la plataforma / INFORMACIÓN

Esta plataforma agrupa a las asociaciones de madres y padres de los centros educativos de l'Alcoià y el Comtat y ha solicitado formalmente una reunión con la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz, para trasladarles "los perjuicios que supone centralizar las pruebas de la PAU en Alicante".

Alertan de que la medida supone un perjuicio académico, económico y social, y que los alumnos van a competir en inferioridad de condiciones

La plataforma se suma así al rechazo expresado por los ayuntamientos y la pasada semana por los claustros de profesores y las propias familias. Y está integrada por familias del alumnado de los centros educativos afectados: CIPFP Batoi, Colegio La Salle, IES Andreu Sempere, Colegio Sant Roc, IES Pare Vitoria e IES Cotes Baixes (Alcoy), IES Serra Mariola (Muro), IES Pare Arques (Cocentaina) y IES Professor Manuel Broseta (Banyeres de Mariola).

400 afectados

"Esta decisión, unilateral, afectará a más de 400 estudiantes, lo que representa aproximadamente un 10% del total del alumnado de 2º de Bachillerato que se examinará, y supone un perjuicio social, económico y académico tanto para ellos como para sus familias", explica la plataforma en un comunicado emitido este martes.

"Las familias consideran que sus hijos no deberían realizar las pruebas en condiciones de desigualdad respecto a otros estudiantes, ya que muchos municipios de nuestras comarcas están mal comunicados, no existe un transporte regular y llegar a la UA supondría restar tiempo al descanso y al estudio, aumentando el estrés del alumnado", han manifestado.

La plataforma recuerda las malas comunicaciones de muchos municipios de la montaña y la falta de transporte regula, lo que generará estrés y menos tiempo de descanso y estudio

Cabe recordar, que estas comarcas aglutinan a pueblos pequeños con malas comunicaciones por carretera como Planes, l'Orxa, Beniarrés o la Vall d'Alcalà, y "estos alumnos ya tardan entre veinte y treinta minutos más en sus desplazamientos, lo que supone competir en clara desventaja".

Se juegan su futuro en tres días

Recuerdan que el futuro académico de sus hijos "se decide en solo tres días", y que la anulación de Alcoy como sede examinadora supone "un grave perjuicio para el alumnado de estas comarcas", que se encuentra a una distancia de entre 65 y 80 kilómetros de la Universidad de Alicante, según el municipio de residencia.

Reunión mantenida por la rectora con alcaldes y concejales de l'Alcoià y El Comtat / INFORMACIÓN

Además, advierten de que el alumnado "deberá pasar mucho más tiempo de estancia en el campus de la UA, cuando en Alcoy había más facilidad y proximidad para volver a casa a descansar o repasar para los siguientes exámenes. No se puede permitir que esta decisión afecte al rendimiento académico".

La plataforma recuerda que, en estos momentos, el alumnado se encuentra en una situación total de "indefensión" ya que "hubo una reunión con los alcaldes de los municipios afectados pero no se llegó a ninguna solución. Ha empezado ya el curso, que es crucial, y el alumnado siente una gran incertidumbre".

Agravios

Además, otras universidades "vecinas" como Universidad Miguel Hernández de Elche no tienen problema al mantener sus tribunales de las PAU en Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan, Orihuela y Torrevieja; la UPV dispone tribunales en Gandia, Alzira o Xàtiva; y la Universitat de València (UV) también tiene en Ontinyent.

Por ello "no se entiende que se haya suprimido el Campus de Alcoi, que aglutina a más de 400 estudiantes. Se habla mucho de despoblación, de sostenibilidad, de movilidad eficiente y ecológica, y esta decisión va en contra de esos objetivos ODS que tanto se predican por parte de los grandes organismos".

Recogida de firmas

La plataforma también está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas, que ya suma cerca de 3.000 apoyos, a través de la web change.org. Asimismo, ha difundido un breve video ilustrativo en redes sociales y prevé desarrollar nuevas acciones en los próximos días. Todo para que la Selectividad no se marche de Alcoy.