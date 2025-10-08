Así se prevé que impacte la dana Alice en Alicante

La dana Alice desembarca en la tarde noche del miércoles en la provincia de Alicante, donde se espera que deje lluvias abundantes en el norte, y precipitaciones generalizadas, aunque en un principio moderadas, en el resto.

De cualquier forma hay un alto grado de incertidumbre sobre cuál será su ubicación exacta, y de ello dependerá su impacto final. Muchos municipios están suspendiendo o trasladando actos del 9 d'Octubre ante la previsión de un festivo pasado por agua.

Se trata de la primera dana de "bautiza" Aemet. El objetivo es dar nombre a los fenómenos que se esperan más adversos, con avisos naranjas o rojo. Y de momento las alertas en la provincia de Alicante son naranjas y amarillos para los próximos días. Y el mar Mediterráneo se mantiene todavía muy caliente, entre los 24 y 25 grados, por lo que puede alimentar esta dana y hacer que las lluvias sean más intensas.

"Lo peor se va para Valencia, pero también hay un foco de precipitación importante en la Marina Alta y en la montaña de Alicante" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que hay que estar muy pendiente de la evolución de la dana, que en un principio se va a centra en el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante.

El catedrático de Análisis Geográfico Regional ha explicado que "lo peor se va para Valencia, pero también hay un foco de precipitación importante en la Marina Alta y en la montaña de Alicante, pero especialmente la Marina Alta y La Safor (sur de Valencia)".

Así, ha manifestado "en el resto de la provincia lloverá, pero cantidades moderadas. Parece que la zona más inestable se sitúa de nuevo en la provincia de Valencia. Y en la provincia de Alicante estará en la Marina Alta".

"Parece que no sería una lluvia peligrosa, no es una situación comparable ni mucho menos como la de octubre del año pasado" Jorge Olcina — Director del Laboratorio de Climatología de la UA

En cuanto al resto de la provincia, "irá lloviendo", destacando que esta dana en un principio "parece que no sería una lluvia peligrosa, no es una situación comparable ni mucho menos como la de octubre del año pasado", según la previsión en base a los últimos modelos que están analizando. Y se espera que ya el sábado empiece a remitir, aunque la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se alarga hasta al menos el domingo.

Desde el Laboratorio de Climatología han explicado que "el jueves estaremos bajo la influencia de la vaguada que llegará desde el Mediterráneo coincidiendo con un flujo muy húmedo de levante en superficie. Esperamos chubascos y tormentas localmente fuertes o muy fuertes y de carácter irregular. Podrían producirse crecidas súbitas en ramblas o barrancos".

Así, a partir del jueves "el viento irá rolando a gregal, por lo que los acumulados más importantes se concentrarán en la Marina Alta, extremo norte de la Marina Baixa (áreas montañosas) y en El Comtat, aunque lloverá en más zonas. Predominará la persistencia frente a la torrencialidad en aquellos sectores orográficamente mejor expuestos al gregal".

Aemet

Según Aemet, se espera que una vaguada fría en altura genere una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones con tormenta. Los días más adversos serán jueves, festivo en la Comunidad Valenciana, y viernes, aunque el tiempo con chubascos se mantendrá probablemente durante todo el fin de semana.

Y ha señalado que las zonas más expuestas son el litoral sur de Valencia y zonas del norte de Alicante, debido a que en capas bajas hay una circulación de viento del nordeste no muy intensa.

Incertidumbre

De cualquier forma, Aemet ha apuntado que "existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días".

La alerta se activa esta noche en el litoral norte y el jueves en el resto de la provincia, con la previsión de que empiece a remitir el sábado

Para este miércoles se activa la alerta amarilla en el litoral norte de la provincia -la Marina Alta y parte de El Comtat y la Marina Baixa- a partir de las 20:00 horas, por acumulados que pueden llegar a 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 en 12 horas. El jueves se eleva en esta zona a naranja -hasta 100 litros en 12 horas- buena parte de la jornada, y en el resto habrá alerta amarilla. Y el viernes de momento hay alerta amarilla en el litoral norte y sur hasta el mediodía.

Según Aemet, una vaguada atlántica con una masa fría asociada en niveles medios penetra este miércoles por el oeste peninsular y avanzará hacia el este hasta conformar varios vórtices en su seno durante los siguientes días, dando lugar a la dana Alice.

Abundante humedad

"En superficie, un potente anticiclón al norte propiciará un flujo del este y nordeste con recorrido marítimo que aportará abundante humedad a la fachada mediterránea. Esta configuración sinóptica será bastante estacionaria, propiciando un bloqueo que hará que persistan las condiciones descritas durante varios días, con precipitaciones muy fuertes y persistentes afectando principalmente al tercio este peninsular y Baleares desde últimas horas de mañana miércoles 8 y, al menos, hasta el domingo 12, siendo a priori la zona de mayores acumulados a lo largo del episodio el entorno del cabo de la Nao, particularmente las zonas litorales y prelitorales del sur de Valencia y norte de Alicante".

Así, en estos focos "los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado".

A última hora de este miércoles se esperan los primeros chubascos en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana, que ya desde primeras horas del jueves se extenderán a zonas litorales de Cataluña y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla-La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, interior de Cataluña y sistema Central".

"Se espera que estos chubascos vayan acompañados de tormentas y alcancen intensidad fuerte, incluso localmente muy fuerte de manera más probable en el entorno del cabo de la Nao", en la Marina Alta, ha apuntado Aemet.

El viernes "los chubascos fuertes o muy fuertes perderán extensión, quedando reducidos al sudeste peninsular, aunque sin descartar que alcancen el resto de Alborán y Baleares, siendo los alrededores del cabo de la Nao y del cabo de Palos las zonas donde se alcanzarían, con mayor probabilidad, intensidad localmente muy fuerte".

Fin de semana

"Durante el fin de semana se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en superficie, aunque perdiendo intensidad el domingo, con los chubascos más intensos, localmente muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, este de Murcia y Baleares", ha apuntado Aemet en su alerta por esta dana Alice.