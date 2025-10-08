Sin fecha para la llegada de inmigrantes al centro de acogida de menores de Muro

El centro de acogida temporal de menores migrantes de Muro no tiene por ahora fecha de puesta en marcha. La Generalitat ha explicado este miércoles que se ha hecho la previsión de que se dispone de un espacio en la localidad, el alberge juvenil Serra Mariola, actualmente clausurado, pero que desconoce cuándo podrá empezar a recibir a los jóvenes.

El motivo es que "no hay ningún tipo de previsión por parte del Gobierno y esto nos obliga a actuar sin antelación", por lo que están previendo la situación que pueda llegar, ya que hasta ahora solo han sido dos menores trasladados a la Comunidad Valenciana. Además, desde la Conselleria de Servicios Sociales han recordado que la medida acordada por el Gobierno central está recurrida, que supondría la llegada de más de 500 menores a la región.

El albergue juvenil Serra Mariola de Muro, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

El departamento autonómico ha recordado que "el sistema de protección de la Comunidad Valenciana es amplísimo, con una atención integral que busca que los menores puedan tener opciones de futuro".

Pero, tal y como explicó el martes la vicepresidenta y titular del área, Susana Camarero, "hay expedientes para envío de menores que cumplen los 18 este mismo mes de octubre, por lo que no van a poder estar en el sistema ni atender los programas de menores. Otros que tienen familias en otras autonomías y han solicitado ir a otros lugares pero no han sido atendidos".

Reunión en el Ayuntamiento

Por otra parte este miércoles se ha celebrado una junta de portavoces en el Ayuntamiento entre el alcalde Vicent Molina (Compromís) y el resto de grupos para informar sobre la propuesta, que trasladó el pasado lunes la Generalitat al primer edil.

Así es el albergue clausurado que se reconvierte en centro de acogida de menores El albergue juvenil Serra Mariola donde la Generalitat plantea ubicar el centro de acogida temporal de menores inmigrantes se encuentra junto a la N-340, en una zona industrial en el límite de la trama urbana con la rural. Se trata de un edificio de tres plantas (planta baja y dos alturas) con un total de 6.060 metros cuadrados, que en el pasado fue un hotel, hasta que fue reformado por la Generalitat como albergue tras adquirirlo en 2022. Actualmente está cerrado, ya que el Ayuntamiento ha explicado que los recortes del Consell han dejado fuera de servicio esta instalación. Tiene una capacidad de 77 plazas y el Ayuntamiento estaba negociando un convenio con la administración autonómica para la cesión de su uso, para así poder reabrirlo. Las instalaciones se encuentran en buenas condiciones por lo que estarían listas para acoger a los migrantes en cuanto fuera necesario. En la planta baja se ubica la recepción, sala de ocio, cocina, sala de TV, aseos, sala polivalente, despachos de administración, consigna de equipajes, comedor y dos ascensores. La segunda planta está dedicada a habitaciones y el edificio cuenta con una terraza practicable con césped artificial y mobiliario de terraza. Y todas las estancias están climatizadas. Además, dispone de un aparcamiento cerrado con 15 plazas.

Fuentes de la Alcaldía han explicado que "sentimos no poder dar información hoy. El lunes previsiblemente se harán valoraciones, no tenemos desde el Ayuntamiento ni competencias en el tema ni a estas alturas se nos ha comunicado qué van a llevar a cabo".

De cualquier forma han querido "lanzar un mensaje de calma y responsabilidad, hablamos de niñas y niños en estado vulnerable. En conocer más detalles ya podremos hablar", emplazando a preguntar a la Generalitat sobre este tema, ya que "es la competente y ha tomado la decisión".

Entrada al albergue Serra Mariola / Juani Ruz

Además, el lunes mantendrá el Ayuntamiento una reunión con la ONG que se hará cargo de los menores, por lo que entonces se sabrá un poco más sobre la ubicación de este centro de acogida en la localidad.

Partido Popular

Por su parte desde la oposición en el Ayuntamiento de Muro, el PP ha lamentado la imprevisión del Gobierno central en este tema. Su portavoz Emilio Margarit ha explicado tras la reunión mantenida por los grupos con el alcalde que "Muro siempre ha sido un pueblo solidario, y lo seguiremos siendo. Pero lo que no podemos aceptar es la improvisación ni la falta de planificación del Gobierno central en una cuestión tan sensible como la acogida de menores".

El Ayuntamiento se reunirá el lunes con la ONG que se hará cargo de los menores para saber más sobre la implantación de este centro de acogida

Así, ha explicado que "compartimos la posición del Consell y de la vicepresidenta Susana Camarero: hay que proteger el interés superior de los menores, no someterlos a traslados forzosos, descoordinados y sin los medios necesarios".

"El Gobierno central está imponiendo la llegada de menores a las comunidades autónomas sin ofrecer recursos adicionales, sin reforzar la red de atención y sin tener en cuenta la saturación que ya sufren los servicios sociales. Esta forma de actuar no solo genera inseguridad en los municipios, sino que también pone en riesgo la atención adecuada a los propios menores", ha apuntado Margarit.

"El Gobierno central está imponiendo la llegada de menores a las comunidades autónomas sin ofrecer recursos adicionales, sin reforzar la red de atención y sin tener en cuenta la saturación que ya sufren los servicios sociales" Emilio Margarit — Portavoz del PP de Muro

"Desde Muro, reclamamos que el Estado asuma su responsabilidad y dote de medios económicos y humanos a las autonomías y ayuntamientos para garantizar una acogida digna y ordenada. Estos jóvenes necesitan programas de integración, educación y formación que les permitan construir un futuro aquí, con respeto a nuestras leyes, valores y cultura", ha explicado el portavoz popular.

Otra imagen de este miércoles del albergue, que permanece clausurado / Juani Ruz

"Ni el Ayuntamiento ni los vecinos hemos recibido información clara sobre cómo se gestionará este centro provisional, cuántos menores llegarán o por cuánto tiempo. Esa falta de transparencia no ayuda a nadie. Por eso pedimos planificación, coordinación, transparencia y respeto institucional. La solidaridad debe ir siempre acompañada de responsabilidad y de los recursos necesarios para hacer las cosas bien y en eso creo que hemos coincidido toda la Corporación Municipal en la reunión" que han mantenido este miércoles.

Xarxa Muro

Por su parte Gabriel Tomás, del grupo Xarxa Muro ha explicado que "queremos manifestar en primer lugar nuestra sorpresa e indignación porque la noticia del traslado de menores no acompañados al antiguo albergue de la Generalitat Valenciana la hemos conocido antes por la prensa que por el propio gobierno municipal. Un asunto de tanta trascendencia para el pueblo no puede gestionarse de espaldas ni a la oposición ni a la ciudadanía".

Y "en segundo lugar, queremos dejar claro que tenemos la máxima sensibilidad hacia este colectivo. Se trata de menores que llegan sin familia en una situación de vulnerabilidad extrema y es obligación de todos como sociedad ofrecerles una oportunidad y acompañarlos con dignidad. Pero el que no sabemos es si detrás de esta decisión hay un auténtico proyecto de vida para estas personas con itinerarios de integración, formación y futuro, o simplemente si se traslada como quien guarda en un almacén. Esta es la diferencia. Esta diferencia es clave para que tengan una oportunidad real de vida".

"La noticia del traslado de menores no acompañados al antiguo albergue de la Generalitat Valenciana la hemos conocido antes por la prensa que por el propio gobierno municipal" Gabriel Tomás — Concejal de Xarxa Muro

Tomás ha recordado que "además, el Ayuntamiento necesita medios. No se puede improvisar como se ha improvisado. Si queremos que esta medida tenga un sentido positivo para los menores y para la convivencia en el municipio, hacen falta recursos, financiación y coordinación. Lo que no puede ser es que se tomen decisiones desde los despachos lejanos y después se deja a los ayuntamientos sin personal ni presupuesto para poder asumir la realidad del día a día".

Y ha agregado que "reiteramos que el grupo municipal tiene la sensibilidad máxima con estas personas. También la exigencia máxima a las instituciones para que no se repita la falta de información y para que se garantice que hay un proyecto real detrás con los medios adecuados.