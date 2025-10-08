Esta es la obra clave que ha terminado Ibi en el cementerio

El cementerio de Ibi cuenta ya con 248 nuevos nichos que cubren las necesidades de la población. En la mañana de este miércoles se ha llevado a cabo la recepción de la fase II de las obras de ampliación del Cementerio Municipal por parte de la dirección de obras de la empresa Later Arquitectura y Construcción SA), de la empresa encargada de las obras Aldaba Obras Reunidas SL y de los técnicos del Ayuntamiento, así como del alcalde Sergio Carrasco y la teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Nuria Pina.

El presupuesto de adjudicación de las obras fue de 404.968,62 € (IVA incluido) y estas han consistido en la ejecución de dos bloques, con un total de 248 nuevos nichos construidos (bloque norte de 104 nichos y bloque central de 144 nichos).

Además, la concejal de Urbanismo ha explicado que “se trata de una obra más que necesaria, dada la escasez de nichos que había. Con esta recepción, solucionamos el problema pero, además, cabe recordar que el pasado mes de julio se desbloqueó, mediante modificaciones de la Ordenanza Municipal, el uso de nichos situados en 5ª planta pertenecientes a otros bloques ya construidos por lo que, entre estos más los nuevos construidos, contamos en estos momentos con suficientes nichos para dar servicio a la población”.