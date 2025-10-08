El rescate de una zorra herida en Castalla

Rescatada una zorra malherida y desorientada en una zona rural de Castalla. La Policía Local ha informado en redes sociales que el miércoles una funcionaria del Ayuntamiento entregó en las dependencias policiales una zorra joven, que presentaba lesiones.

Tras recibir al animal, se activó el protocolo correspondiente y se procedió a contactar con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que acudió para hacerse cargo del ejemplar y proporcionarle la atención veterinaria necesaria.

La Policía Local ha agradecido la actuación responsable de la trabajadora municipal, así como la rápida intervención del centro especializado para atender a este animal.