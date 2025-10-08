Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

El rescate de una zorra herida en Castalla

La Policía Local entrega el animal al Centro de Recuperación de Animales Silvestres, tras ser localizado en una zona rural

La zorra rescatada en Castalla

La zorra rescatada en Castalla / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Rescatada una zorra malherida y desorientada en una zona rural de Castalla. La Policía Local ha informado en redes sociales que el miércoles una funcionaria del Ayuntamiento entregó en las dependencias policiales una zorra joven, que presentaba lesiones.

Tras recibir al animal, se activó el protocolo correspondiente y se procedió a contactar con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que acudió para hacerse cargo del ejemplar y proporcionarle la atención veterinaria necesaria.

Noticias relacionadas y más

La Policía Local ha agradecido la actuación responsable de la trabajadora municipal, así como la rápida intervención del centro especializado para atender a este animal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents