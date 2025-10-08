Ya hay fecha para la reunión entre las familias con la UA por la marcha de la Selectividad de Alcoy

Las asociaciones de padres y madres de los centros educativos de l'Alcoià y El Comtat se reunirán el próximo 21 de octubre con la UA para abordar la centralización la Selectividad para el próximo año. Una medida que supone el traslado de cerca de 400 alumnos de estas comarcas hasta el Campus de San VBicente para someterse a las pruebas de la PAU.

Tras constituirse en la plataforma "Les PAU a Casa", habían formalizado la petición de reunión con la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y con el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz, para trasladarles "los perjuicios que supone centralizar las pruebas de la PAU en Alicante".

Y ya tienen cita, según han informado fuentes de la plataforma. Están convocados el martes 21 de octubre a las 12:00 horas con el vicerrector en Alicante.

La plataforma está integrada por familias del alumnado de los centros educativos afectados: CIPFP Batoi, Colegio La Salle, IES Andreu Sempere, Colegio Sant Roc, IES Pare Vitoria e IES Cotes Baixes (Alcoy), IES Serra Mariola (Muro), IES Pare Arques (Cocentaina) y IES Professor Manuel Broseta (Banyeres de Mariola). Y se suma así al rechazo expresado por los ayuntamientos y los claustros de profesores.