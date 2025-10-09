El renacer del Castillo de Tibi

El Castillo de Tibi renace. Tras décadas sumida en el abandono, el Ayuntamiento ha ejecutado una primera actuación de consolidación en la fortaleza, y acaba de obtener una importante subvención de la Diputación para llevar a cabo una segunda fase más ambiciosa.

Todo para poner en valor una fortaleza que data del siglo X y que fue clave, al ser frontera entre los reinos de Aragón y Castilla en el siglo XIII.

La torre sobre la que se ha actuado consolidando su estructura en una primera fase / Juani Ruz

El alcalde José Candela ha informado de que la Diputación ha concedido una ayuda de 150.000 euros para la restauración y consolidación de la muralla oriental del Castillo de Tibi. Una actuación que va a llevar a cabo directamente la Institución Provincial, por lo que se va a ocupar de la licitación y ejecución de los trabajos.

Esta subvención se enmarca dentro del "Plan provincial para la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico histórico municipal", con destino a municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia de Alicante y perteneciente a la anualidad 2024. Así, el Ayuntamiento ha obtenido la cuantía máxima de ayuda que permite esta convocatoria.

La ayuda de 150.000 euros se va a destinar a la restauración y consolidación de la muralla oriental del baluarte almohade

Actualmente el proyecto está en exposición pública para la presentación de alegaciones. Y contempla la consolidación y reconstrucción del antemural de la plataforma oriental y la construcción de un acceso que permita a los visitantes el ascenso al castillo para visitar las obras realizadas entre 2024 y 2025, consistentes en la consolidación y reconstrucción de la torre oriental, y las que se pretenden llevar a cabo en esta campaña, según recoge el proyecto, que contempla un plazo de ejecución de 16 semanas.

Una vista del Castillo de Tibi / Juani Ruz

Se realizará además la excavación de la ladera sur para recabar información de la continuidad de los dos paños de murallas que son visibles actualmente y una pequeña excavación en la ladera norte como continuación da la ya realizada en la anterior intervención.

Plan director

El alcalde ha recordado que Tibi cuenta con un plan director del castillo para su restauración y recuperación, para lo que se pidió una subvención para su primera fase en 2021 que se ejecutó el año pasado, por parte de Diputación. El coste fue de 37.000 euros "para la restauración y consolidación de la torre oriental del castillo, aparte de realizar labores de excavación y estudio de la zona de dicha torre, labores de seguridad en los accesos y señalización", ha señalado.

Una de las mayores fortalezas de la provincia El Castillo de Tibi, cuyo recinto es uno de los más grandes de la provincia, está situado sobre una cumbre alargada, cuyos contornos son verdaderos precipicios y cuyo acceso está excavado sobre la misma roca, en forma de canal, pasando justamente junto a la torre menor. Y presenta un deterioro muy avanzado tras décadas de abandono. Su recinto se conforma por una torre de planta cuadrada realizada en tapial con una sola altura y un ingreso en su frente meridional en sillería con arco escarzano. El recinto es de forma poligonal encuadrado por varios cubos en mampostería y lienzos de tapial combinados con otros en mampostería. En el interior se observa un recinto superior donde se hallan viviendas que aprovechan los desniveles, con un aljibe en su área oriental. Y presenta un segundo nivel más bajo con más estancias y un imponente aljibe en la ladera norte. El conjunto arquitectónico se halla aislado con un foso en su lateral noreste, donde se ha excavado la misma roca del cerro para delimitar y proteger la fortificación. Se construyó en el siglo X durante la dominación islámica, y perteneció hasta el año 1240 al rey almohade Zayt-Abu-Zayt. Tras la conquista de este territorio por Jaume I, Tibi paso a formar parte de la Corona de Aragón y en el año 1244, según el Tratado de Almizra, celebrado entre Alfonso X y Jaume I, se trazó la frontera entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, que partía de Biar y pasaba por Tibi y Busot hasta el mar, y así este Castillo, junto con el de Biar y Busot formaron la línea que separaba ambos reinos.

Tras esa primera fase recibieron la visita de la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, para ver las obras de rehabilitación realizadas en esta primera fase, y toda la información recabada de las excavaciones, cuando aguardaban la resolución de la convocatoria para llevar a cabo una nueva fase.

Y con la resolución favorable "vamos a poder continuar con la siguiente fase de la restauración y puesta en valor de nuestro castillo", ha destacado Candela.

"Para nosotros es algo muy importante, puesto que durante años ha estado abandonado nuestro castillo, y creemos que es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio" José Candela — Alcalde de Tibi

El primer edil ha recordado que "para nosotros es algo muy importante, puesto que durante años ha estado abandonado nuestro castillo, y creemos que es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y es un honor y una alegría excepcional contar con un plan director que nos enseñe como era el castillo, y toda su historia, sin contar por supuesto con todo lo que se vaya descubriendo durante las actuaciones en las distintas fases de nuestro plan director. Porque la historia, siempre se reescribe y se descubre con cada pincelada o paso que damos en la recuperación de la misma".

Ayuda a municipios pequeños

En su visita la diputada recordó que sin la ayuda de la institución provincial no podrían llevarse a cabo este tipo de actuaciones, "pues pertenecen a pequeños ayuntamientos que carecen del presupuesto necesario para afrontar el coste de estas acciones encaminadas a salvaguardar su patrimonio histórico y arquitectónico”.

En esta primera fase se instalaron postes con señales de indicación y cuerdas para impedir el acceso a la zona y proteger las actuaciones arqueológicas que se llevarán a cabo en el enclave.