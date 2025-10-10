Esta es la remodelación del gobierno de Alcoy para afrontar el cambio climático

Una gran concejalía para hacer frente al reto del cambio climático. El alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha anunciado este viernes la creación de una gran área de Protección del Medio Ambiente y Prevención ante la Emergencia Climática, que nace con el objetivo de unificar esfuerzos y reforzar las políticas locales en materia de sostenibilidad, biodiversidad y seguridad ciudadana.

Esta área va a estar dirigida por el actual edil de Seguridad, Raül Llopis, incorporando las competencias de Medio Ambiente y Transición Ecológica que tenía Teresa Sanjuán, que mantiene el resto de área y asume otras. De esta manera, combina las concejalías de Transición Ecológica y Medio Ambiente con las de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Protección Civil.

"Consideramos que proteger el medio ambiente es también proteger a las personas, anticiparnos a los riesgos y garantizar un futuro sostenible para la ciudad, bajo una perspectiva transversal e integrada” Toni Francés — Alcalde de Alcoy

Esta nueva área, alineada con las políticas de Pacto de Estado ante la Emergencia Climática impulsadas por el Gobierno de España, "agrupa las principales líneas de actuación del Ayuntamiento para fomentar el respeto y el cuidado del entorno natural, así como planificar la prevención y la respuesta ante crisis y emergencias, especialmente aquellas derivadas de los efectos del cambio climático, como incendios forestales o inundaciones", han explicado desde el Ayuntamiento.

Toni Francés, alcalde de Alcoy / INFORMACIÓN

Francés ha subrayado que esta reorganización “supone un paso adelante en la manera de entender las políticas ambientales y de protección civil como dos caras de una misma moneda. Consideramos que proteger el medio ambiente es también proteger a las personas, anticiparnos a los riesgos y garantizar un futuro sostenible para la ciudad, bajo una perspectiva transversal e integrada”.

Así, Raül Llopis, que se mantiene al frente de Emergencias y Protección Civil y asume también las competencias de Transición Ecológica y Medio Ambiente, hasta ahora dirigidas por Teresa Sanjuán. Por su parte Sanjuán seguirá a cargo de Vivienda y Patrimonio Municipal y asumirá las áreas de Normalització Lingüística y Modernización de la Administración.

El concejal Raül Llopis / Juani Ruz

De este modo, "Alcoy consolida un modelo de gobernanza que une la renaturalización urbana, la gestión sostenible de los recursos y la prevención ante desastres naturales bajo una misma coordinación".

Renaturalización

Francés ha recordado que “La política ambiental de Alcoy se centra en la renaturalización urbana, la biodiversidad y la resiliencia climática, alineada con la Agenda Urbana 2030 y la Red de Ciudades Circulares. Nuestro objetivo es promover el cuidado y la creación infraestructura verde y la regeneración urbana, con proyectos de referencia, como la estrategia AlcoiBioUp!, cofinanciada con fondos europeos y centrada en la restauración de barrancos, el impulso a las zonas verdes y la promoción de la biodiversidad urbana. Ahora damos un paso más para integrar estas acciones con la planificación de emergencias y la resiliencia ante los efectos del cambio climático”.

Séptima teniente de alcalde

Por otra parte, el Gobierno municipal quiere también reforzar la cohesión social y la implicación ciudadana dentro de su estructura. En este sentido, la concejala de Políticas Inclusivas, Participación Ciudadana y Gente Mayor, Aroa Mira, asume la figura de séptima teniente de alcalde, que estaba vacante, con el objetivo de potenciar las políticas sociales y de participación en el seno del ejecutivo local.

Con esta nueva organización, "el Ayuntamiento de Alcoy consolida su apuesta por una ciudad más sostenible, segura y participativa, capaz de afrontar los desafíos ambientales y sociales del presente y del futuro con una visión integrada y de largo alcance", han añadido.