El PSPV reclama al Consell un plan para garantizar "una acogida digna" a los menores no acompañados en Muro

Después de que el Consell anunciara este martes la habilitación de un centro de acogida en la localidad de Muro para atender de forma urgente a los menores no acompañados, derivados a la Comunidad Valenciana por el Gobierno central, el PSPV ha reclamado al presidente Mazón “un plan dotado con recursos económicos y profesionales” que garantice “una acogida digna” para estos jóvenes.

Así lo ha manifestado este sábado la secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE, Yaissel Sánchez, quien ha calificado de “claramente insuficientes” los pasos que está dando la Generalitat. Según ha explicado, “su único plan consiste en trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos y que estos se hagan cargo sin ningún tipo de ayuda”. Está previsto que el albergue juvenil Serra Mariola, actualmente clausurado, sirva como centro de acogida, aunque por el momento no se han hecho públicas las fechas de apertura ni de llegada de los menores.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que “es imprescindible que la administración autonómica esté a la altura de las circunstancias y ponga a disposición de los menores todos los recursos necesarios”. Además, ha recordado que “estamos hablando de cuestiones tan básicas como su escolarización y el acceso a una sanidad pública en igualdad de condiciones que el resto de valencianos y valencianas”.

Yaissel Sánchez, en el centro Alicante, en una imagen de archivo / Pilar Cortés

El asunto continúa en el aire, ya que desde la Conselleria de Servicios Sociales aseguran que la medida acordada por el Gobierno central está recurrida, lo que implicaría la llegada de más de 500 menores a la Comunidad Valenciana. Por su parte, el alcalde de Muro, Vicent Molina (Compromís), ya se ha reunido con el resto de grupos municipales para valorar la propuesta trasladada por la Generalitat.

Competencias en el aire

La situación permanece en un punto muerto. Fuentes municipales aseguraron a este medio que, previsiblemente, se harán valoraciones este lunes, aunque a estas alturas el consistorio no dispone de competencias ni ha recibido comunicación oficial sobre las actuaciones previstas. Desde el PSPV insisten en que la Generalitat “no puede ser un mero espectador en este proceso de acogida”, sino que debe “marcar los pasos a seguir” y “no dejar que los ayuntamientos asuman esta gestión en solitario”.

La responsable socialista de Migraciones ha criticado además que el PP “está utilizando a los niños y niñas que huyen del hambre y de la miseria como si fueran una mercancía”. Y ha concluido: “Es inaceptable. Exigimos al Consell de Mazón que asuma de una vez sus competencias y ponga en marcha un plan serio, con recursos, profesionales y centros de acogida en condiciones. Estamos ante una cuestión de humanidad y de respeto a los derechos humanos”.

Según el primer edil de Muro, que gobierna en coalición con el PSOE, la Fundación Antonio Moreno, radicada en Villena, será la ONG encargada de gestionar la llegada y la acogida de los menores, y este próximo lunes hay prevista una reunión con el consistorio local para organizar el recibimiento, pese a que ahora, aseguran se desconoce el número de jóvenes que llegarán a la localidad del Comtat.

El albergue juvenil Serra Mariola de Muro, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

El albergue Serra Mariola

El albergue juvenil Serra Mariola, propuesto por la Generalitat como futura sede del centro de acogida temporal, se encuentra junto a la carretera N-340, en el término municipal de Muro, en un área que conecta la zona industrial con el entorno rural. El edificio, de tres plantas y 6.060 metros cuadrados, funcionó originalmente como hotel antes de ser adquirido y reformado por la Generalitat en 2022 para su conversión en albergue juvenil. Pese a su buen estado y su capacidad para 77 plazas, el recinto permanece actualmente cerrado.

Desde el Ayuntamiento explican que los recortes presupuestarios del Consell han dejado la instalación fuera de servicio. Ambas administraciones mantenían conversaciones para firmar un convenio de cesión que permitiera reabrir el espacio, lo que facilitaría su puesta en funcionamiento inmediata.

El inmueble cuenta con una planta baja que alberga la recepción, comedor, cocina, aseos, sala de televisión, área de ocio, despachos administrativos, consigna de equipajes, una sala polivalente y dos ascensores. En las plantas superiores se distribuyen las habitaciones y una terraza practicable con césped artificial y mobiliario exterior. Además, dispone de un aparcamiento cerrado con capacidad para 15 vehículos, completando unas instalaciones concebidas para ofrecer alojamiento y servicios de forma funcional.