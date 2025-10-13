El centro de acogida de Muro podrá recibir hasta 60 menores

El centro de acogida temporal de menores puesto en marcha el pasado jueves por la Generalitat tiene en un principio una capacidad de 60 jóvenes. El Ayuntamiento se ha reunido este lunes con la Fundación Antonio Moreno, ong que se ha hecho cargo de la gestión del Centro de Atención Temporal de Emergencia (CATO). Y aunque el albergue juvenil donde se ha ubicado este centro de menores puede dar cabida a 77 personas, desde esta entidad se ha explicado que podrán atender hasta 60 chavales.

El alcalde Vicent Molina (Compromís) ha explicado este lunes que “hemos tenido la primera toma de contacto con representantes de la Fundación Antonio Moreno y, por mi parte, quiero mostrar mi gratitud por las palabras expuestas en esta reunión. Se trata de un centro de atención temporal para menores en situación de vulnerabilidad, y entendemos desde el Ayuntamiento que, más que un problema, puede ser una oportunidad para acompañar personas con un grado de vulnerabilidad elevado en una sociedad donde se demanda mano de obra, si las cosas las hacemos bien. Desde el Ayuntamiento colaboraremos con la fundación durante estos tres meses para poder formar y acompañar estos menores”.

Por su parte Lute Pastor, el director de zona de Fundación Antonio Moreno, entidad que gestiona este centro a través de un contrato de emergencia de, por ahora, de tres meses, ha dado detalles sobre este nuevo servicio.

Este responsable ha explicado que "es un centro de atención temporal de emergencia para niños de entre 15 y 18 años, que vienen en una gran situación de vulnerabilidad y que, a través de nuestra entidad y con la colaboración de la Corporación local y de todos los vecinos del pueblo, buscamos que tengan una integración sociolaboral correcta y ayudarlos para que puedan tener un mejor futuro".

Reunión del Ayuntamiento con la ong que gestiona el centro de menores / INFORMACIÓN

Ahora mismo son "12 o 15 niños en una capacidad máxima en el centro para atender 60 niños y con equipos profesionales para todo ese acompañamiento y esa protección, que está alrededor de unas 50 o 55 personas, motivo por el cual también a través de la corporación local y de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), hemos abierto ya ofertas laborales para que todas aquellas personas interesadas pueden optar y enviarnos su candidatura", ha añadido Pastor, por lo que esta apertura va a generar más de medio centenar de empleos en la localidad.

Información actualizada

El objetivo de este encuentro ha sido compartir información actualizada sobre el funcionamiento del centro y establecer vías de colaboración que "garanticen una integración real, coordinada y respetuosa con el municipio y con los menores", según han explicado desde el Consistorio.

Esta es la segunda reunión mantenida por parte de la Junta de Portavoces desde que se comunicó la pasada semana la llegada de los primeros niños, y ha contado con la participación de los representantes de todos los grupos políticos municipales: Partido Popular, Xarxa Muro, Ens Uneix, PSPV-PSOE y Compromís, que han "mostrado una predisposición común para trabajar de manera responsable y conjunta", han apuntado desde el Ayuntamiento.

Actualmente, el centro acoge 12 niños, con capacidad máxima para 60, y está gestionado por la Fundación Antonio Moreno, una entidad con dilatada experiencia en el ámbito social y de inserción. No es un centro de recepción ni tampoco un recurso para menores con medidas judiciales, sino un espacio de acogida temporal para jóvenes que han vivido situaciones de gran vulnerabilidad.

El albergue donde el Consell ha instalado el centro de acogida temporal / Juani Ruz

La Consellería de Igualdad, Políticas Inclusivas y Migraciones ha establecido un contrato de emergencia de tres meses, prorrogable según las necesidades. La tutela recae en la Dirección Territorial de Alicante y en los servicios sociales de la Generalitat Valenciana.

Disposición total

Desde el Ayuntamiento se ha expresado la disposición total a colaborar con la Consellería y con la Fundación Antonio Moreno para velar por una convivencia positiva y una integración efectiva, a la vez que se ha trasladado la preocupación por la carencia de previsión y de comunicación previa en la implantación del recurso, recordando que el Consistorio no tiene competencias directas en esta materia.

En este sentido, el Ayuntamiento solicitará una reunión formal con la conselleria para mejorar la línea de información y establecer un convenio de colaboración que garantice los recursos necesarios y defina el papel de la administración local.

Y desde la Generalitat han explicado este lunes que la vicepresidenta Susana Camarero dará detalles de la puesta en marcha de este centro este martes, que se anunció la pasada semana para en un principio migrantes venidos de Canarias.

Oportunidades laborales

El centro cuenta con un equipo multidisciplinario (psicología, educación social, trabajo social, auxiliares de control educativo, mediación intercultural, limpieza, mantenimiento, vigilancia y dirección) que suma cerca de 50 puestos de trabajo, muchos de los cuales se espera cubrir a Muro y comarca para favorecer el vínculo con el entorno.

Selección del personal para el centro Las personas interesadas pueden presentar candidatura a través del portal de selección del Grupo El Castillo (empresa colaboradora de la Fundación Antonio Moreno), donde hay vacantes para perfiles de educación, mediación, trabajo social, psicología, enfermería, servicios generales y administración (contratos fijos discontinuos y jornada completa). Más información y envío de CV a través de https://seleccion.grupoelcastillo.com y el correo rrhh@grupoelcastillo.com.

Proyectos de futuro e integración

El Ayuntamiento propondrá a Labora la creación de un programa de formación ocupacional o escuela taller para facilitar la inserción laboral en sectores con demanda real de mano de obra, especialmente el sector primario. Los menores siguen programas educativos personalizados en grupos reducidos, con salidas acompañadas por personal responsable, para facilitar la adaptación al nuevo entorno. De momento, no se escolarizarán en los centros de Muro por cuestiones de edad y competencia lingüística.

Finalmente, el gobierno municipal "agradece la buena predisposición de todas las fuerzas políticas y la colaboración de la Fundación Antonio Moreno, reforzando el compromiso común de ofrecer una respuesta humanitaria, coordinada y responsable".